Çirkin diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

Çin'de bir kadın çirkin bulduğu kedisine estetik operasyon yaptırdığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı oldu. Göz kapakları alınan kedinin operasyon için yüzündeki tüm kıllar kazındı. Kedinin görüntülerini gören sosyal medya kullanıcıları kadının hayvan istismarı suçundan hüküm giymesi gerektiğini vurguladı.
Kedi sahibi kadının estetik operasyonlar için 1,100 Sterlin (yaklaşık 8 bin TL) harcadığı belirtildi. İsmi açıklanmayan kadın kedisinin gözlerinin şeklini beğenmediği için operasyonla gözlerinin şeklini değiştirdi.
Hayvan istismarı
Göz kapakları alınan kedinin operasyon için yüzündeki tüm kıllar kazındı. Operasyondan sonra yayımlanan fotoğraflarda zavallı hayvanın gözlerinin etrafının kıpkırmızı olduğu görülüyor.
Operasyonun detayları Çin'in ulusal bir kanalında yayınlanırken, sosyal medya kullanıcıları kadının hayvan istismarı suçundan hüküm giymesi gerektiğini vurguladı.