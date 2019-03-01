Hayat Çirkin diye kedisine estetik operasyon yaptırdı
AKTÜEL

Çirkin diye kedisine estetik operasyon yaptırdı

Çin'de bir kadın çirkin bulduğu kedisine estetik operasyon yaptırdığı gerekçesiyle eleştirilerin odağı oldu. Göz kapakları alınan kedinin operasyon için yüzündeki tüm kıllar kazındı. Kedinin görüntülerini gören sosyal medya kullanıcıları kadının hayvan istismarı suçundan hüküm giymesi gerektiğini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kedinin göz kapakları alındı.
Kedinin göz kapakları alındı.

Kedi sahibi kadının estetik operasyonlar için 1,100 Sterlin (yaklaşık 8 bin TL) harcadığı belirtildi. İsmi açıklanmayan kadın kedisinin gözlerinin şeklini beğenmediği için operasyonla gözlerinin şeklini değiştirdi.

Estetik ameliyata girdi.

Hayvan istismarı

Göz kapakları alınan kedinin operasyon için yüzündeki tüm kıllar kazındı. Operasyondan sonra yayımlanan fotoğraflarda zavallı hayvanın gözlerinin etrafının kıpkırmızı olduğu görülüyor.

Operasyonun detayları Çin'in ulusal bir kanalında yayınlanırken, sosyal medya kullanıcıları kadının hayvan istismarı suçundan hüküm giymesi gerektiğini vurguladı.

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Bal arısı efe tescillendi
FOTOĞRAF 14
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Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 10 yıl süren ıslah çalışmalarıyla üstün özellikler kazandırılarak bal verimi yüzde 35'e kadar artırılan bal arısı efe ismiyle tescillendi. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hayvancılık Bölümü Başkanı Üzeyir Karaca (fotoğrafta), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008'de Türkiye'de görülen 5 arı ırkından Ege eko tipinin ıslahına başladıklarını söyledi.
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Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 10 yıl süren ıslah çalışmalarıyla üstün özellikler kazandırılarak bal verimi yüzde 35'e kadar artırılan bal arısı efe ismiyle tescillendi. Tescillenen arıların morfolojik yapıları da laboratuvar ortamında inceleniyor.
Title
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 10 yıl süren ıslah çalışmalarıyla üstün özellikler kazandırılarak bal verimi yüzde 35'e kadar artırılan bal arısı efe ismiyle tescillendi.
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Bal arısı efe tescillendi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde, 10 yıl süren ıslah çalışmalarıyla üstün özellikler kazandırılarak bal verimi yüzde 35'e kadar artırılan bal arısı "efe" ismiyle tescillendi.


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