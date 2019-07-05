Hayat Çiseli Şelalesine ziyaretçi akını
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Çiseli Şelalesi'ne ziyaretçi akını

Ordu'nun Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası'nda bulunan Çiseli Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Haber Merkezi DHA
Çiseli Şelalesi
Çiseli Şelalesi

Aybastı ilçesinde deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'ndaki Çiseli Şelalesi, doğal güzelliği ve faunasıyla ilgi çekiyor. Yaylada menderesleri oluşturan göletten çıkan akarsular, Kümbet deresinde toplanarak, buradan 3 kilometre aşağısındaki şelaleden dökülüyor.

Görülmesi gereken yer

Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelale, yerli ve yabancı binlerce turistin uğrak noktası oluyor. Tokat'tan arkadaşlarıyla şelaleyi gezmeye gelen Seyit Ahmet Pehlivan, doğa harikası manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Buraya okul gezisi için etkinlik kapsamında geldik. Yaylayı gezerken burayı da gördük. Gerçekten doğa harikası, saklı cennet denilecek yerlerden bir tanesi. Çok beğendik, en kısa zamanda tekrar gelmeyi düşünüyoruz."

Eşi, çocukları ve torunlarıyla şelaleyi gezen Firdes Kayhan (75) ise "Şelale gürül gürül akıyor. Şelalenin yanında kurt gelir diye fazla kalamadım. Herkes gelsin burayı görsün. Yayla yayla, oba oba kaç senedir geziyorum. Burayı da ilk defa gördüm çok güzelmiş" diye konuştu.Arkadaşlarıyla şelalede piknik yapan Beytullah Öztürk de manzarayı gören herkesin çok etkilendiğini, ulaşımın kolay olması nedeniyle şelalenin yoğun şekilde ziyaret edildiğini söyledi.

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