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Hayat Çocuk bienali şehre yayılıyor
KÜLTÜR SANAT

Çocuk bienali şehre yayılıyor

Bienalle, 4-18 yaş arası çocuk ve gençlerin çağdaş sanatın içinde yer almaları, oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini, izleyiciyle buluşturmaları hedefleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuk bienali şehre yayılıyor
Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali

Uluslararası İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali bu yıl 6. kez düzenleniyor. Bienalle, 4-18 yaş arası çocuk ve gençlerin çağdaş sanatın içinde yer almaları, oluşturdukları özgün sanatsal üretimlerini, izleyiciyle buluşturmaları hedefleniyor. Farklı ülkelerden çocukların da yer aldığı sanat etkinliği bu yıl MKM Beşiktaş Çağdaş Şehir Hatları Vapurları, Kadıköy ve Beşiktaş Meydanlarında düzenlenecek. Teması “Buluşma Noktası” olarak belirlenen bienalin küratörü akademisyen sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu ile 5. sınıfta öğrenim gören Sinan Ersen oldu. Uluslararası sanat eğitim organizasyonu olan İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali minikleri 22 Mayıs’a kadar ağırlayacak.

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