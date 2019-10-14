Hayat Çocuk boyundaki kabak üreticisini şaşırttı
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Karabük haberleri: Çocuk boyundaki kabak üreticisini şaşırttı

Çocuk boyundaki kabak üreticisini şaşırttı

Karabük’ün Yenice ilçesinde bir çiftçinin yetiştirdiği kabak, boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı. 15 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen çiftçi Naciye Bostancı, "Bu yıl bu türden kabak ektik. Ürünümüz dev kabak çıktı. Kilosu 20-25 kilo ağırlığında, 65-70 santimetre boyunda kabağımız yetişti. Bizde hiç böyle kabakla karşılaşmamıştık bu zamana kadar" dedi.

Haber Merkezi IHA
12 yaşındaki Ege Bostancı, 70 santimetre boyundaki 22 kiloluk kabağı taşımakta zorlandı.
12 yaşındaki Ege Bostancı, 70 santimetre boyundaki 22 kiloluk kabağı taşımakta zorlandı.

İlçeye bağlı Şirinköy köyünde yaşayan Naciye Bostancı, 15 yıldır hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşıyor. Her yıl bahçesinde biber, domates, patlıcan, mısır, fasulye yetiştiren Bostancı, bu yıl kabak da yetiştirmek için tohum ekti.

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Hasat vaktine yakın zamanda bahçesini gezen Bostancı, neredeyse çocuk boyunda ve kilosunda olan kabağı görünce şaşırdı. Çiftçinin yeğeni, 70 santimetre boyundaki 22 kiloluk kabağı taşımakta zorlandı.

70 santimetre boyundaki 22 kiloluk kabak.

Neredeyse aynı boydalar

Yengesini ziyaret ettiği sırada bahçe işleri ile uğraştığını gördüğünü belirten 12 yaşındaki Ege Bostancı, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bahçede gezerken bu kabağı fark ettim. Kabağın boyuna baktım, neredeyse benim boyumda, kilosuna baktım neredeyse benim kilomu geçecek düzeyde. Artık kopardık eve getireceğiz, tatlısını afiyetle yiyeceğiz."

Kilosu 20-25 kilo ağırlığında, 65-70 santimetre boyunda kabaklar.

İlaçsız ve hormonsuz

15 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen çiftçi Naciye Bostancı, "Bu yıl bu türden kabak ektik. Ürünümüz dev kabak çıktı. Kilosu 20-25 kilo ağırlığında, 65-70 santimetre boyunda kabağımız yetişti. Bizde hiç böyle kabakla karşılaşmamıştık bu zamana kadar. Çok sevindik ve çok mutlu olduk. İlaçsız ve hormonsuz kabağımız yetişti" diye konuştu.

Kabaklarında ilaç ve hormon kullanmadı.

Bostancı, diğer ürünlerde organik tohum kullandığını ifade ederek fazla ürün elde ettiklerinde satışını yaptıklarını kaydetti.

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