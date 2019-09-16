Hayat Çocuk bakım ürünlerinin 77si sağlıksız
GENEL SAĞLIK

Çocuk ürünleri sağlıksız, Çocuk bakım ürünlerinin %77'si sağlıksız

Çocuk bakım ürünlerinin %77'si sağlıksız

Ticaret Bakanlığı 182 bin üründe yaptığı denetim sonucu çocuk kullanım ve bakım ürünlerinin yüzde 77'sinin, kırtasiye ürünlerinin ise yüzde 72’sinin insan sağlığı açısından güvensiz olduğunu tespit etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Denetim sonucu çocuk kullanım ve bakım ürünlerinin yüzde 77'sinin sağlıksız olduğu ortaya çıktı.
Denetim sonucu çocuk kullanım ve bakım ürünlerinin yüzde 77'sinin sağlıksız olduğu ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu"na göre, 2018 yılında 182 bin 418 ürün grubu denetlendi.

Uygunsuz bulunan toplam ürünler içinde ithal ürünlerin oranında ise önceki yıla göre azalma görülürken, denetlenen ürünlerin yüzde 26’sını ithal mallar oluşturdu.

Yüzde 77'si güvensiz

2018’de teste tabi tutulan ürünler içerisinde güvensizlik oranının en yüksek olduğu ürün grubu, yüzde 77 ile çocuk kullanım ve bakım ürünleri çıktı. Bu ürün grubunda denetlenen 9 ürünün 7’sinin güvensiz olduğu tespit edildi.

Kırtasiye ürünleri sağlıksız

Denetlenen ithal ürünlerde ise uygunsuzluk/güvensizlik oranının en yüksek olduğu ilk 5 ürün grubu, hava aromatize edici ürünler, kırtasiye, kazanlar, hazır beton dışı yapı malzemeleri ve deterjanlar oldu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nce 2018’de denetlenen 1827 ürününün 808’inin uygunsuz/güvensiz olduğu tespit edildi.

Denetlenen ithal ürün gruplarında tespit edilen uygunsuz hava aromatize edici ürünlerin oranının yüzde 100 olduğu, kırtasiye ürünlerinin yüzde 48’den yüzde 73’e yükseldiği, deterjanların oranının yüzde 18’den yüzde 48’e yükseldiği görüldü.

Raporda, yerli ve ithal ayrımı olmaksızın kırtasiye ürünlerinin yüzde 72’si, deterjanların yüzde 68’i, hava aromatize edicilerin yüzde 63’ü, kozmetiklerin yüzde 46’sı, çocuk bakım ürününden 35’i uygunsuz çıktı.

2018’de uygunsuz ve güvensiz ürünler için uygulanan idari para cezaları yüzde 30 artış gösterdi. İdari para cezaları 2018’de 147 milyon 839 bin liraya ulaştı.

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