Çocuklar da ‘Kültür Yolu’nda

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde, ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları, konserler, karagöz gösterisi minik sanatseverlerle buluşacak. 12 Haziran’a kadar sürecek olan festival kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde seramik yapımı ve sikke basımı atölyesi gerçekleştirilecek.
Ücretsiz atölye 28 Mayıs-8 Haziran arasında her gün 08.30 saatleri arasında yapılacak. Cumhuriyet Müzesi’nde 30 Mayıs Pazartesi ücretsiz çini atölyesi, 31 Mayıs ile 1-2-7-8-9 Haziran’da ücretsiz ebru atölyesi çocuklara kapılarını açacak. Son gün ise saat 14.00’te “Ezo Sunal - Lalala Çocuk Konseri” yer alacak. Festivale ilişkin bilgilere akıllı telefonlar için hazırlanan “Başkent Kültür Yolu” uygulamasından da ulaşılabilecek.