Hayat Çocuklar da Kültür Yolunda
KÜLTÜR SANAT

Çocuklar da ‘Kültür Yolu’nda

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde, ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları, konserler, karagöz gösterisi minik sanatseverlerle buluşacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklar da ‘Kültür Yolu’nda
Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali’nde, ücretsiz atölyeler, çocuk tiyatroları, konserler, karagöz gösterisi minik sanatseverlerle buluşacak. 12 Haziran’a kadar sürecek olan festival kapsamında Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde seramik yapımı ve sikke basımı atölyesi gerçekleştirilecek.

Ücretsiz atölye 28 Mayıs-8 Haziran arasında her gün 08.30 saatleri arasında yapılacak. Cumhuriyet Müzesi’nde 30 Mayıs Pazartesi ücretsiz çini atölyesi, 31 Mayıs ile 1-2-7-8-9 Haziran’da ücretsiz ebru atölyesi çocuklara kapılarını açacak. Son gün ise saat 14.00’te “Ezo Sunal - Lalala Çocuk Konseri” yer alacak. Festivale ilişkin bilgilere akıllı telefonlar için hazırlanan “Başkent Kültür Yolu” uygulamasından da ulaşılabilecek.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne kardeş geldi: Kültürün iki yolu
GÜNDEM
Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne kardeş geldi: Kültürün iki yolu

Uzaya gitmek için tek tıkla başvuru

Uzaya gitmek için tek tıkla başvuru

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci resmen başlatıyoruz.
Şampiyonluğu o maçta hissettim

'Şampiyonluğu o maçta hissettim'

​Şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı konuştu.
Suudi Veliaht Prens Bin Selman Türkiyeye gelecek

Erdoğan'dan ABD'de Türkiye aleyhine konuşan Yunan Başbakan'a sert sözler.

​İçişleri Bakan Yardımcısı, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

A Milli Takım<br> kadrosunda sürprizler var

A Milli Takım
kadrosunda sürprizler var

Alman teknik adam ​Stefan Kuntz, Uluslar Ligi kadrosunu seçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.