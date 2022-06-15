Çocuklar için robot kitap arkadaşı.

Yazar Süleyman Ezber’in kaleme aldığı ve Erdem Çocuk Yayınları tarafından okuyucuyla buluşan “Robot Arkadaşım” serisi, mucit Vecihi Gerçek tarafından üretilen “Hıçkırık” ismindeki robotun başından geçenleri konu alıyor. Gerçek bir çocuk gibi büyümesi için bizzat üreticisinin evinde ve onun ailesi ile yaşayan Hıçkırık’ın maceraları ile genç okuyucular dünyanın en gelişmiş yapay zekâsına sahip robotu ile gezegenin bir ucundan uzayın derinliklerine uzanan macera dolu bir yolculuğa çıkıyor.

ÇİZGİ ROMAN BÖLÜMÜYLE İLGİ TOPLUYOR

Günümüzün gözde eğitim başlıklarından Robotik kodlama dahil geleceğin dünyasına ait birçok düşünceyi genç yaştaki okuyucuların zihninde neşeli ve sürükleyici öykülerle canlandıracak olan çalışma, içerisinde yer alan kısa çizgi roman bölümüyle de ilgi topluyor.

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8-12 yaş çocuklar için tasarlanan serideki kitapların isimleri şu şekilde: “Çin’de Kurtarma Operasyonu”, “Hafıza Kurtarma Operasyonu”, “Uydu Kurtarma Operasyonu” ve “Hıçkırık’ı Kurtarma Operasyonu.”

“Robot Arkadaşım” serisine kitap satılan tüm mecralardan ulaşmak mümkün.