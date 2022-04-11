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Hayat Çocuklar Kanyonda eğlenecek
KÜLTÜR SANAT

Çocuklar Kanyon’da eğlenecek

Kanyon, çocuklar ara tatili verimli geçirsin diye 11-14 Nisan’da ücretsiz etkinlikler düzenliyor. 5 gün boyunca her gün 11.00-14.00 arası Kanyon Etkinlik Alanı’nda tiyatro oyunları sahnelenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklar Kanyon’da eğlenecek
Kanyon Etkinlik Alanı'nda 5 gün boyunca tiyatro oyunları sahnelenecek.

Kanyon, çocuklar ara tatili verimli geçirsin diye 11-14 Nisan’da ücretsiz etkinlikler düzenliyor. 5 gün boyunca her gün 11.00-14.00 arası Kanyon Etkinlik Alanı’nda tiyatro oyunları sahnelenecek. Özel olarak hazırlanan oyunlarla çocuklar hem eğlenecek hem de yaşıtlarıyla tanışacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik programı şöyle: 11 Nisan 11.00 ve 14.00 “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Süpermarkette Karnaval”, 12 Nisan 11.00 ve 14.00 “Köpekler Bale Yapmaz”, 13 Nisan 11.00 ve 14.00 “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Define Avı”, 14 Nisan 11.00 ve 14.00 “Macera Ormanı.”

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