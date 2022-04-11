Çocuklar Kanyon’da eğlenecek

Kanyon, çocuklar ara tatili verimli geçirsin diye 11-14 Nisan’da ücretsiz etkinlikler düzenliyor. 5 gün boyunca her gün 11.00-14.00 arası Kanyon Etkinlik Alanı’nda tiyatro oyunları sahnelenecek. Özel olarak hazırlanan oyunlarla çocuklar hem eğlenecek hem de yaşıtlarıyla tanışacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik programı şöyle: 11 Nisan 11.00 ve 14.00 “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Süpermarkette Karnaval”, 12 Nisan 11.00 ve 14.00 “Köpekler Bale Yapmaz”, 13 Nisan 11.00 ve 14.00 “Süper Patates ve Kaçak Bezelye Define Avı”, 14 Nisan 11.00 ve 14.00 “Macera Ormanı.”

HAYAT İstanbul Modern’den çocuklara atölyeler