Çocuklar Rami Kütüphanesi'ne

Geleneksel sanatlar alanında düzenlenen “Çocuk Sanat Atölyeleri”nin ilki Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Şehirli Derneği’nin organizasyonuyla yapılan etkinliğin ilkinde, minyatür sanatçısı Gaye Özen, 9-14 yaş arası çocuklarla minyatür çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte çocuklar, hayallerindeki doğa tasvirini kağıda yansıttı. “Çocuk Sanat Atölyeleri”nde Uğur Taşatan’ın ebru atölyesi, Karl Talip Kara’nın resim atölyesi, Aynur Kaya’nın hat atölyesi, Ali Lei Gong ve Said Chuanyi Lei’nin Çin minyatürü atölyesi ve Hatice Kübra Tavaslı’nın tezhip atölyesi gerçekleştirilecek. 2 Haziran’a kadar sürecek etkinliklerin sonunda, çocukların ortaya çıkardığı çalışmalar Rami Kütüphanesi’nde sergilenecek.