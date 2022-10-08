Hayat Çocuklara eşlik etmek bir sanattır
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Çocuklara eşlik etmek bir sanattır

Aile Danışmanı ve Yazar Hilal Çorbacıoğlu, Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Çocuklara Eşlik Etme Sanatı” kitabı kapsamında kafasında soru işareti olan ebeveynlerle söyleşi etkinliğinde bir araya geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklara eşlik etmek bir sanattır
​Çocuklara eşlik etmek bir sanattır.

Aile Danışmanı ve Yazar Hilal Çorbacıoğlu, Ketebe Yayınları’ndan çıkan “Çocuklara Eşlik Etme Sanatı” kitabı kapsamında kafasında soru işareti olan ebeveynlerle söyleşi etkinliğinde bir araya geldi. “Hayatına eşlik ettiğiniz çocuk; çocukluğunuzdaki yaraları iyileştirmek, yeniden kalemi elinize alıp yeni bir hikayeyi yazmak için ikramdır” sözünden yola çıkarak önce çocuğun ve ihtiyaçlarının tanımını yapan Çorbacıoğlu, çocuklarla şiddetsiz iletişimin yollarını anlattı. Yazar, ayrıca ebeveynlerin çocuk yetiştirme sürecinde yaşadıkları durumları, çocuğun ve ebeveynin gözünden tahlil etmenin yollarına konuşmasında yer verdi.

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