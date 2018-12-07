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KÜLTÜR SANAT

Çocuklara evvel zaman dışından masallar

İş Sanat, bilindik masalların yeniden yazıldığı ve çocuklar için hazırlanan müzikli masal dinletisi serisi “Evvel Zaman Dışından Masallar”ın ilk oyunu Orman Lokantası’nı sahneliyor. Yekta Kopan’ın kaleme aldığı ve Sevinç Erbulak’ın anlatıcılığı ile hayat bulan Orman Lokantası, eğlenceli ve macera dolu bir oyun.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Evvel Zaman Dışından Masallar”ın ilk oyunu Orman Lokantası’nı sahneliyor.
“Evvel Zaman Dışından Masallar”ın ilk oyunu Orman Lokantası’nı sahneliyor.

İş Sanat’ın Evvel Zaman Dışından Masallar serisinin ilk oyunu Orman Lokantası, çocukları muhteşem bir masala davet ediyor. Masal anlatmayı çok seven kahramanımız, bir gün, hep aynı masalları anlatmaktan çok sıkılır. Üstelik masallardaki kötü kalpli kahramanlardan da hiç hoşlanmaz. Düşünür, taşınır ve bu duruma bir çözüm bulur. Masallardan, kötü kalpli kahramanları çıkarıp yeniden yazar.

Yekta Kopan

KÖTÜ KALPLİ CADILAR YOK

Orman Lokantası, kahramanımızın bu yöntemle anlattığı bir Hansel ile Gretel hikayesi... Ancak bu hikaye, bildiğimiz Hansel ile Gretel hikayesinden farklı. Çünkü bu masalda kötü kalpli cadılara yer yok... Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği ve Sevinç Erbulak’ın anlatıcılığı ile renklenecek Orman Lokantası, çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. Orman Lokantası oyununun müziklerini Çiğdem Erken, kostümlerini Tomris Kuzu, koreografisini Tuğçe Tuna, sahne ve dekor tasarımını ise Cem Yılmazer yaptı. Bu özgün oyunu 9 Aralık Pazar günü, saat 15.00’te izleyebilirsiniz.

  • Hayal gücünü besliyor
  • Hansel ve Gretel deyince hepinizin aklına kocaman pasta bir ev gelir. Masalın orijinalinde eğitim anlayışı ceza sistemine dayalıdır. İşte usta kalem Yekta Kopan, bu ürkütücü masalı çocuklara hem sevdirecek hem de eğitecek şekilde yeniden yorumlaması “Orman Lokantası” oyununu daha da anlamlı kılıyor. Çocukların hayal gücünü terbiye etmeye çalışmayan aksine onu besleyen bir oyun çıkıyor karşımıza. İş Sanat yine sanatsever çocuklar yetişmesi için önemli işlere imza atıyor.
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