Çocuklara evvel zaman dışından masallar

İş Sanat’ın Evvel Zaman Dışından Masallar serisinin ilk oyunu Orman Lokantası, çocukları muhteşem bir masala davet ediyor. Masal anlatmayı çok seven kahramanımız, bir gün, hep aynı masalları anlatmaktan çok sıkılır. Üstelik masallardaki kötü kalpli kahramanlardan da hiç hoşlanmaz. Düşünür, taşınır ve bu duruma bir çözüm bulur. Masallardan, kötü kalpli kahramanları çıkarıp yeniden yazar.

Yekta Kopan

KÖTÜ KALPLİ CADILAR YOK

Orman Lokantası, kahramanımızın bu yöntemle anlattığı bir Hansel ile Gretel hikayesi... Ancak bu hikaye, bildiğimiz Hansel ile Gretel hikayesinden farklı. Çünkü bu masalda kötü kalpli cadılara yer yok... Yekta Kopan’ın kaleme aldığı, Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği ve Sevinç Erbulak’ın anlatıcılığı ile renklenecek Orman Lokantası, çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. Orman Lokantası oyununun müziklerini Çiğdem Erken, kostümlerini Tomris Kuzu, koreografisini Tuğçe Tuna, sahne ve dekor tasarımını ise Cem Yılmazer yaptı. Bu özgün oyunu 9 Aralık Pazar günü, saat 15.00’te izleyebilirsiniz.