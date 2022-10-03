Hayat Çocukların Erdoğan sevgisi kitap oldu
KÜLTÜR SANAT

Çocukların Erdoğan sevgisi kitap oldu

Yönetmen, yazar ve televizyoncu Fatma Korkutata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmak isteyen çocukların sesi oldu. Korkutata, Erdoğan’ın hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerdeki çocuklarla ilişkisinden etkilenerek “Tayyip Dede” isimli bir kitap kaleme aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukların Erdoğan sevgisi kitap oldu
Çocukların Erdoğan sevgisi kitap oldu.

Yönetmen, yazar ve televizyoncu Fatma Korkutata Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmak isteyen çocukların sesi oldu. Korkutata, Erdoğan’ın hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerdeki çocuklarla ilişkisinden etkilenerek “Tayyip Dede” isimli bir kitap kaleme aldı. Yazarın iki yıldır çeşitli şehirleri dolaşarak ortaya çıkardığı kitapta, Erdoğan’ın çocuklarla sohbet ve konuşmaları bulunuyor. Kitap için 81 ilden çocuklarla tek tek görüşüldü, Erdoğan’a duygularını yazdığı metinlerin yanı sıra çeşitli şiirler yer aldı. Bu şiirlerden bir şarkı çalışması yürüttüklerini söyleyen Fatma Korkutata “Çocukların sözlerinden ilhamla ‘Tayyip Dede’ şarkısını yazdım. Şarkının beste çalışmalarına başladık. Bestesi bitince bir grup çocuk kendi duygularıyla seslendirecek. Şarkıya Türkiyemizin yedi bölgesindeki çocuklarla klip de çekmek istiyorum” dedi.

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