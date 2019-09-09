Hayat Çocukların gözü Youtuberlıkta
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Youtuber nasıl olunur, Youtuber olmak isteyen çocuklar

Çocukların gözü Youtuber'lıkta

ABD, Çin ve İngiltere'de yaşları 8 ila 12 arasında değişen 3 bin çocukla yapılan ankete göre Youtuber olmak isteyen çocukların sayısı astronot olmak isteyenlerindekinden üç kat fazla

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anketin, Z kuşağının tercihlerini yansıttığı söyleniyor.
Anketin, Z kuşağının tercihlerini yansıttığı söyleniyor.

Lego şirketi adına ABD, Çin ve İngiltere'de yapılan anketlere göreÇinli çocuklar astronot, Amerikalı ve İngiliz çocuklar Youtuber olmak istiyor. Yaşları 8 ila 12 arasında değişen 3,000 çocukla yapılan anketin sonuçlarına göre ABD ve İngiltere'de YouTuber ya da vlogger olmak istediğini söyleyen çocukların sayısı astronot olmak isteyenlerindekinden üç kat fazla çıktı.Çin'de ise ankete katılanların çoğu taykonot (Çin'de astronot) olmak istediğini söyledi.

Z Kuşağı'nın tercihleri

Anket kapsamında çocuklara beş seçenek sunularak büyüyünce ne olmak istedikleri soruldu. İngiltere'de YouTuber olmak istediğini söyleyenlerin oranı yüzde 30, ABD'de ise yüzde 29.Business Insider dergisi anket sonuçlarının Z kuşağının tercihlerini yansıttığına dikkat çekti. Z kuşağı, 1990'ların ortalarından sonra doğan, internet, teknoloji ve sosyal medyayla özdeştirilen nesli tanımlamak için kullanılıyor.

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