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Çocukların hayatı herkesin hayatı olmasın

Çocuğun hayatı herkesin hayatı olmasın

Sosyal medya uygulamaları çocukları, anne ve babaların sosyal medyada kullandığı bir marka haline getirdi. Eskiden çocuklarının, doğumundan gelişim çağına kadarki bütün fotoğraflarını aile albümlerinde saklayan aileler şimdi çocuklarına Instagram profili açarak kayda başlıyor. Doğum günü partileri, özel etkinlikler, hafta sonu aktiviteleri ve ev halleri... profillerinde çocukların ev ve sosyal hayatına dair birçok fotoğraf paylaşan aileler, çocuklarının fotoğrafları üzerinden hem takipçi hem de para kazanıyor. Uzmanlara göre çocukları birer nesneye dönüştürerek onları gerçek hayattan koparan bu tür paylaşımlar ileride telafisi zor olacak hasarlara yol açabiliyor.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Sosyal medya uygulamalarında çocukların ön planda olduğu bir çok fotoğraf yer alıyor.
Sosyal medya uygulamalarında çocukların ön planda olduğu bir çok fotoğraf yer alıyor.

Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal medya hesabında çocukların özel yaşamına dair birçok fotoğraf karşımıza çıkıyor. Bazı aileler çocuklarının fotoğrafları veya videolarıyla “fenomen” aileye dönüşerek bu alandan gelir elde edebiliyor.

Anne ve babaların özellikle de annelerin, çocuklarıyla birlikte yer aldıkları fotoğraflar ile bir 'influencer'a (tanıtıcı, etki bırakan kişi) dönüşmeleri internet literatürüne yeni kavramlar kazandırdı. Instagram annesi (Instagramer mom) ve Instagram anne-babalığı (Instagram parenting).

Değişen zaman ve teknoloji ile çocuk yetiştirmek ve özel anları paylaşmak artık çok daha masraflı hale geldi...Youtube ve Instagram'da ün ve para kazanmak isteyen anne babaların "Instagram anneliğine" yatırım yapmaları gerekiyor.

Avrupa'da yapılan araştırmalar ailelerin daha az çocuk sahibi olduklarını ancak çocuk kıyafetlerine daha fazla para harcadığını ortaya çıkardı.

Vogue direktörü Sylvana Ward Durret'in de bu durumun nedenini özetleyen bir açıklaması var: "Instagram ve sosyal medya dünyasında, çocuklarınız şimdi kişisel markanızın bir parçası”

Uzmanlara göre çocukların her anının kayıt altına alınması ve fotoğrafların paylaşılması çocukları birer nesneye dönüştürerek onları gerçek hayattan koparıyor.

Çocuklar birer nesneye dönüşüyor

Psikolog Cihan Çelik çocukların bir nesne ya da eşyaya dönüştürecek şekilde gözler önüne sermenin hiçbir fayda sağlamayacağını söyleyerek çocukların kontrolü dışında gelişen bu durumun ileride telafisi zor olacak hasarlara neden olabileceğini söylüyor.

Çelik, anneleri tarafından sürekli poz vermeye zorlanan ve her hali paylaşılan çocuklarda bir süre sonra stres ve kaygının ortaya çıkabileceğini söylüyor: “Anneleri görünür olma arzusunu çocuk üzerinden tatmin ediyorsa bu durum bir süre sonra çocukta da en güzel pozu verme, en iyiyi gösterme, en güzeli oluşturmaya yönelik yönelim görülecektir. Bu sonrasında kimler beğendi, kimler izledi gibi süreci de beraberinde getirecektir. Herkes için geçerli olmasa da bazı anne-babalar için çocukları gerçekten markalarının bir parçası. Bu aslında hem ebeveyne hem de çocuğa bir süre sonra stres, kaygı ve hayatı orada gerçekleştirme, gerçeklikten kopuk bir yaşamda var olma mücadelesine dönecektir. Bunun da tatmin olma sınırı olmadığından var olma mücadelesi hep bir eksiklikle devam edecektir.”

Çelik annelerin çocuklarının hayatlarını Instagram'a göre dizayn etmelerinin çocuk üzerinde sağlıksız bir süreç oluşturacağını söylüyor “Neyin ne için yapıldığını anlamayan, olayları anlamlandıramayan çocuk bir süre sonra bu karmaşıklıkta boğulur sağlıksız bir süreç yaşayacaklarını kesin olarak söyleyebiliriz.”

Çocuğun hayatına müdahale başlar

Çocukların her halini paylaşmak Çelik'e göre mahremiyeti ortadan kaldıran ve çocuğun hayatını müdahale edilebilir bir hayata dönüştüren bir yanlış: “Çocuğun banyo yaparken, üstü çıplakken, yatağında uyurken vb hallerde tüm alanını ihlal edip paylaşmak özel-genel durumunu artık ortadan kaldırır. O hayat artık herkesin hayatı olur, alana müdahale başlar. Bu müdahalelere olanak sağlanmış olur, siz kime, neye karışıyorsunuz demek hakkı bile bir süre sonra ebeveynin elinden alınır. O derece müdahil olur insanlar kişisel yaşama.”

Mahremiyete dikkat edilmeli

Çelik ailelerin fotoğraf paylaşırken özel hayat çizgisine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor “Burada dikkat edilmesi gereken özellikle çıplaklık, mahrem ve özel hayat kıstasıdır. Güzel bir aile fotoğrafı, bir karne alma fotoğrafı, bir sunum yaparken sahnede bir fotoğraf vb anların paylaşımı daha mantıklı ve zarar verme olasılığı olmayan görüntüler olacaktır. İlla ki, paylaşılacaksa bu şekilde paylaşılması daha uygun olacaktır.”

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