Hayat Çok acıklı bir güldürü
KÜLTÜR SANAT

Çok acıklı bir güldürü

Ünlü Fransız oyun yazarı Edmond Rostand’ın aynı adlı eserinden yola çıkılarak yazılan rock kabare tarzındaki “Cyrano de Bergerac” oyunu tiyatroseverlerle buluştu. Yönetmen Kemal Başar, “Cyrano De Bergerac, erdem ve gurur üstüne gerçekten çok acıklı bir güldürü bence. Onun için kabare tarzında yaptım” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cyrano De Bergerac
Cyrano De Bergerac

Tiyatro Keyfi tarafından hazırlanan, aşk, gurur ve erdemi merkezine alan müzikli komedi, Duru Ataşehir’de sahnelendi. Hakkı Ergök’ün Edmond Rostand’ın eserinden yola çıkarak yazdığı, yönetmen Kemal Başar’ın sahneye koyduğu rock kabare tarzındaki oyunda “Cyrano De Bergerac”ı canlandıran Orhan Kılıç’a, genç oyuncular Dilhan Aras ve Demircan Kaçel eşlik ediyor. Oyunun özgün müziklerinde ise Nurkan Renda imzası bulunuyor.

Kemal Basar

ERDEM VE GURUR ÜZERİNE BİR GÜLDÜRÜ

Gösteri öncesinde konuşan Kemal Başar, “Üslubu olan bir Türk tiyatrosu” olarak tanımladığı Tiyatro Keyfi’de, klasik oyunları kendi yorumlarıyla sahnelediklerini ifade etti. Devlet Tiyatroları’nda uzun yıllar görev aldığını belirten Başar, Avrupa kriterlerini taşıyan, sürekliliği olan ilk Türk tiyatrosunu kurma hedefiyle yola çıktıklarını dile getirdi. Sergiledikleri yabancı ve yerli her eserin orta oyunu esaslarına dayandığını vurgulayan sanatçı, “ Cyrano De Bergerac, erdem ve gurur üstüne gerçekten çok acıklı bir güldürü bence. Onun için kabare tarzında yaptım. ” şeklinde konuştu.

ÇOK DERİN DUYGULAR HİSSETTİRİYOR

Başar, geleneksel tiyatro yapıldığında Türk tiyatrosunun Avrupa’da tanındığına dikkati çekti ve şunları söyledi: ”Kabare biraz isyankar bir tarzdır, her sahnesinde ayrı bir şey anlatılır, müzikle beslenir, seyirci provoke edilir, interaktif olur. Klasik bir eserden bunu yapmak biraz da 70 küsur oyun yönetmiş bir adamın bir meydan okuması diye düşünülebilir. Cyrano’ya baktığınızda orta yaşlı. İnsan yaşlandıkça her şeyi bildiğini iddia etmeye başlıyor. O yaşlara yaklaştığım bir dönemde Cyrano ile kendimi de biraz özdeşleştirdim. Sanki bir manifesto gibi bir oyun yapmak istedim.”

Oyunun konusu ise şöyle: “Şiirsel ve etkileyici konuşmasının yanında burnunun büyüklüğüyle tanınmış bir silahşör olan Cyrano de Bergerac, Roxane’a olan aşkını burnu yüzünden bir türlü dile getiremez. Cyrano, onun yerine Roxanne’a aşk mektupları yazar.”

Cyrano de Bergerac, 12 Şubat’ta Tiyatro Ak’la Kara Bahariye’de, 22 Şubat’ta Lefkoşa Yakın Doğu AKM’de, 28 Şubat’ta Duru Tiyatro Kadıköy’de sahnelenecek.

Hepimizin içinde olan bir karakter

Cyrano de Bergerac oyuncuları
  • “Cyrano De Bergerac”ı canlandıran Orhan Kılıç eserin dramatik, komik, şarkısıyla ve dansıyla akıcı bir oyun olduğuna işaret etti ve “Cyrano aslında hepimizin içinde olan bir karakter. Cyrano’nun kompleksi burnu ama başka insanların başka kompleksleri var. Oyun çok derin duygular hissettiriyor. Özellikle lirik dili...” dedi. “Roxanne” rolünü canlandıran Dilhan Aras da “Böyle bir karakteri hiç oynamamıştım. O yüzden oynayacağımı duyunca çok heyecanlandım. Gerçekten benim hayalimdi. Yıllar önce Cyrano De Bergerac izlemiştim ve alkışlarken ‘Bu Roxanne’ı oynamam lazım’ diye ağlamaya başlamıştım. Allah nasip etti” diye konuştu. “Christian” rolüyle izleyenlerin karşısına çıkan Demircan Kaçel oynarken çok keyif aldığını, izleyicinin çok farklı duygular yaşayacağını dile getirdi.

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