Müslümana terörist rolü verilir

Bir dönem Hollwood’da uygulayıcı yapımcı olarak çalışmış olan Robin Saban, 1996’da Montreal’de sinema-televizyon bölümünü okuduktan sonra gittiği Hollywood’u ve sinema sektörünün işleyişini anlattı. Hollywood’un 50 kişiden ibaret olduğunu ifade eden Saban, Adı Müslüman olan oyuncuya otomatik olarak filmde terörist rolü verildiğini söyledi. Hollywood dünyasının kendine özgü dinamikleri olduğunun altını çizen Saban, “Hollywood’da bir söz vardır. Birini tanıdığınızı söylüyorsanız, telefon ettiğinizde 24 saat içerisinde size geri dönmüyorsa o kişiyi tanımıyorsunuzdur. Böyle ilginç dinamikler var” diye konuştu.

50 KİŞİ YÖNETİYOR

“O kadar kişi çalışıyor ama 50 kişi dışında hiç kimse hiçbir projeye yeşil ışık yakamaz ki. Bütün şehir 50 kişiden ibaret” diyen Saban şunları söyledi: “O, 50 kişiden biri bir projeye yeşil ışık yakarsa diğer 250 kişi de onunla çalışıyor. Artisler Sendikası’nda yaklaşık 130 bin aktör ve aktrist var. Çalışanlar ise yüzde bir. Diğerlerinin hepsi ya barmenlik yapıyor ya restoranda çalışıyor. Başka şansları yok ki. Bir de şu var, adamın adı Ahmet, Hasan, Hüseyin ise otomatik olarak, ‘Irak savaşı çekeceğiz. Orada terörist olacaksın’ diyorlar.”

EĞLENCE DÜNYASINDA FBI

Uygulayıcı yapımcı Saban, eğlence dünyasında CIA ile FBI’ın yer aldığını belirterek, “Bu gizli bir bilgi değil ki. Bir yerde bir savaş çıkacaksa, dünya kamuoyu buna alıştırılıyor. Beş sene önceden buna ilişkin savaş filmleri yapılır. Bu saklanmıyor ki. Böyle birçok film görebilirsiniz” dedi. Hollywood’un artık çok yorgun olduğunu da dile getiren Saban, “Mesaj gönderiyor ama kimse bunu okumuyor. Şımarık çocuk gibi Hollywood. Bütün dünya oraya akmak istediği için o şımarıyor. Ters psikolojiyle hareket etmek lazım. Onlar kendi üstündeki yükü birilerine vermeye hazır ama kurumsal bir yapı bunu almaya hazır değil” ifadelerine yer verdi.

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Kurumsal yapımız olursa kazanırız

SUSUZYAZ-1963

Türk sinemasına da değinen Robin Saban, Türk sinemasının mükemmel olduğunu ancak kurumsal yapının olmayışı dolayısıyla sıkıntı yaşandığını, sinemadan kazanılan paranın, sinemaya yatırılmadığını vurguladı. Türk filmlerinin Hollywood’dan destek alabilmesinin çok zor olduğunu sözlerine ekleyen Saban, “Çünkü Hollywood başlı başına sadece eğlence dünyası değil. Hollywood, politik yapıya da bürünmüş. Museviler, Yunanlar, Ermeniler ve İtalyanlar bu yapıda çok güçlüler. Bu milletlerin ABD’ye gidişleri 1. Dünya Savaşı’nda başlıyor. Ancak çok da karamsar olmamak lazım. Eğlence dünyasında Türkiye’de kurumsallaşmanın yolunu bulmak lazım. Daha fazla Hollywood diye yanmaktansa biz kendi Hollywood’umuzu kendimiz yaratmalıyız. Bunu yaparsak Hollywood kendisi bize gelir” dedi.