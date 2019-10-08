Hayat Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla ünlenen Fatih Buluta suç duyurusu
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'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'a suç duyurusu

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'a suç duyurusu

Kayseri'de uzun yıllar düğün salonlarında şarkı söyleyen, ardından sosyal medyada 'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut'un, 2008 yılında menajerlik anlaşması imzaladığı Mehmet Adıgüzel, sözleşmeye aykırı hareket edip, başkasıyla anlaştığını öne sürdüğü şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı 35 günde 100 milyon izlenmeye ulaşmıştı.
'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısı 35 günde 100 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

Mehmet Adıgüzel, şarkıcı Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu, şarkıcının sözleşmeye aykırı şekilde başka bir menajerle anlaştığını ileri sürdü.

Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da söyleyen Adıgüzel, kendisine ait eserleri izinsiz kullandığını ileri sürdüğü şarkıcıya avukatı aracılığıyla 1 milyon liralık ihtarname yolladı. İhtarnamenin Fatih Bulut’a ulaştığını ancak bir uzlaşma ortamı olmadığını iddia eden Adıgüzel, avukatı Mehmet Pekmezi aracılığıyla, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Akan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısında anlaşmaya vardı
OYNAT 03:02
Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Akan 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısında anlaşmaya vardı
Sosyal medyada 'Çok sevdim yalan oldu' isimli parçasıyla binlerce kişi tarafından izlenerek ünlü olan ve magazin gündemini meşgul eden Fatih Bulut'un şarkısının yüzde 65'inin Aşık Hüseyin Akan'ın eseri ile aynı olduğunun ortaya çıkması nedeniyle Fatih Bulut, adının hırsıza çıktığını söyledi. Bulut, eserin asıl sahibi Aşık Hüseyin Akan'ı evinde ziyaret ettikten sonra olay tatlıya bağlandı. Aşık Akan, Fatih Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi ve 'Ben sana hırsız demedim' dedi. Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Tarsus'taki notere giderek eser üzerinde noter onaylı anlaşma yaptı.

"1 milyon TL’lik tazminat davası açmaya hazırlanıyoruz"

Bulut’a ulaşamadığını söyleyen Adıgüzel, "Yanında yer alan başka birisi telefonuma bakıyor ve bizi oyalıyor. Yetkili mercilere gerekli şikayetleri yaptık. Fatih Bulut ile görüşmek istedik. Görüşmemize olumlu yanıt vermediler. İhtar gönderdik, ona rağmen çalışmalarına devam ettiler. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bundan da sonuç alamazsak 1 milyon TL’lik tazminat davası açmaya hazırlanıyoruz. Tazminat davasından da sonuç alamazsak yaptığı eserlerle ilgili tedbir kararı isteyeceğiz" dedi.

İhtarnamenin Fatih Bulut’a ulaştığını ancak bir uzlaşma ortamı olmadığını iddia eden Adıgüzel, avukatı Mehmet Pekmezi aracılığıyla, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkının gerçek sahibi belli oldu
HAYAT
'Çok Sevdim Yalan Oldu' isimli şarkının gerçek sahibi belli oldu

"Daha önce ihtarname çektik"


Adıgüzel'in avukatı Mehmet Pekmezci ise, "Daha önce ihtarname çektik. Bu ihtarnameye cevap verildi. Ancak her hangi bir olumlu anlaşma olmadı. Biz de bunun üzerine Fikir ve Sanat Eserleri kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Cevap gelmediği takdirde maddi ve manevi tazminat talepleri ile dava hazırlığındayız. 1 milyon TL talep edeceğiz. Anlaşma ortamı bekliyoruz. Ayrıca, mahkeme ve savcılıktan bir tedbir kararı uygulanmasını da isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

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