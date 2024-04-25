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Çöl tozu alarmı

Türkiye, Libya üzerinden gelen çöl sıcağı ve toz taşınımı etkisinde. Meteoroloji, 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:11 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye'de bu hafta Libya üzerinden gelen çöl sıcağı etkili. Sıcağın yanı sıra çöl tozları da yurtta etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunurken, yurdun batı ve iç kesimlerinin toz taşınımı etkisinde olacağını belirtti.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞEBİLİR

Müdürlükten yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Batı Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



#meteoroloji
#toz fırtınası
#Aktüel
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