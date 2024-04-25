Çöl tozu alarmı

Sebze ve meyveler içeriğinde bulunan vitamin ve mineral bakımından çok zengin olsa da faydaları saymakla bitmeyen bu gıdalar doğru yerde muhafaza edilmediğinde zehre dönüşüyor. Çünkü bazı besinler oda sıcaklığında yer alması gerekirken bazı besinlerin de buzdolabında olması gerekiyor. Peki Buzdolabına koyulmaması gereken besinler nelerdir? Yiyecekler nasıl saklanır? Buzdolabında yiyecekler neden bozulur?