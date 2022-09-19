Hayat Contemporary genel ziyarete açıldı
KÜLTÜR SANAT

Contemporary genel ziyarete açıldı

Dünyanın farklı noktalarından sanatçıları bir araya getiren Contemporary Istanbul’un (CI) 17. edisyonu, sanatseverlerle buluştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Contemporary genel ziyarete açıldı
Contemporary Istanbul

Dünyanın farklı noktalarından sanatçıları bir araya getiren Contemporary Istanbul’un (CI) 17. edisyonu, sanatseverlerle buluştu. CI Vakfı (CIF) tarafından Haliç’teki Tersane İstanbul’da düzenlenen fuar, 65 çağdaş sanat galerisi ve çeşitli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Fuarda içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu yirmi iki ülkenin galerilerinin yanı sıra, 193 Galeri, Hestia, Wadström Tönnheim, Marbella, Dedicace ve Mucciaccia Contemporary ilk kez yer alıyor. Fuarın açık alanında ise bu yıl 22 farklı eser sergileniyor. Fuar, 22 Eylül’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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