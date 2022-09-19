Contemporary genel ziyarete açıldı

Dünyanın farklı noktalarından sanatçıları bir araya getiren Contemporary Istanbul’un (CI) 17. edisyonu, sanatseverlerle buluştu. CI Vakfı (CIF) tarafından Haliç’teki Tersane İstanbul’da düzenlenen fuar, 65 çağdaş sanat galerisi ve çeşitli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor. Fuarda içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu yirmi iki ülkenin galerilerinin yanı sıra, 193 Galeri, Hestia, Wadström Tönnheim, Marbella, Dedicace ve Mucciaccia Contemporary ilk kez yer alıyor. Fuarın açık alanında ise bu yıl 22 farklı eser sergileniyor. Fuar, 22 Eylül’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

HAYAT Yıldız Holding koleksiyonundan Burhan Doğançay & Ekrem Yalçındağ sergisi Contemporary İstanbul’da