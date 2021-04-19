Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Çöp evden 5 traktör dolusu atık çıktı
AKTÜEL

Çöp evden 5 traktör dolusu atık çıktı​

Çöp evden 5 traktör dolusu atık çıktı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde evinde çöp biriktiren bir kişinin evi temizlik ekiplerince temizlenirken, görevlilerin yaptıkları çalışmayla evden 5 traktör dolusu çöp çıkarttı.

Haber Merkezi İHA
Çöp evden 5 traktör dolusu atık çıktı​
Belediye ekipleri çöp evi böyle temizledi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Cevatpaşa Mahallesi’nde bir vatandaşın evinde biriktirdiği çöplerden rahatsızlık duyan komşuları durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çöp biriktirilen eve giden Sur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı temizlik görevlileri evde oturan şahsı temizlik için ikna ederek, evin temizlenmesini sağladı. Yapılan temizlik sırasından ekipler evin içerisinde 5 traktör çöp çıkarırken, mahalleli rahat nefes aldıklarından dolayı Sur İlçe Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Esenler’de bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı: 'Ev sahibinin psikolojik problemleri var'
HAYAT
Esenler’de bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı: 'Ev sahibinin psikolojik problemleri var'

Cihangir'deki lüks evden 8 ton çöp çıktı
GÜNDEM
Cihangir'deki lüks evden 8 ton çöp çıktı

'Çöp ev' temizlenince bambaşka bir yere büründü
FOTOĞRAF 16
Title
Osmangazi Mahallesi Sosyal Konutları'nda bulunan S.K'nin (54) komşuları, daireden gelen kötü kokular üzerine Bilecik Belediyesi'ne başvuruda bulundu.
Title
Belediye ekipleri, S.K.'nin evine gidince, çöplerle dolu olduğunu gördü.
Title
Bunun üzerine ekipler temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Sosyal Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Park Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu evden bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, temizlenen daireyi yeni mobilyalarla donatarak S.K.'ye teslim etti. Belediyeden yapılan açıklamada, ''Söz konusu ev, ilgili birçok birimin çalışması sonucu temizlenerek, boyandı. İlimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımız arasında yardımlaşma ve paylaşma duygularının pekişmesine aracılık eden Güzel Market'teki mobilya, beyaz eşya, ev ürünleri ve diğer malzemelerle de yeniden donatıldı'' denildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
'Çöp ev' temizlenince bambaşka bir yere büründü
Bilecik'te, komşularının gelen kötü koku nedeniyle şikayet ettiği S.K.'nin (54) evinden, bir kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Bilecik Belediyesi ekiplerince temizlenen ev, daha sonra yeni eşyalarla donatıldı.


Abone Ol Google News
Kilosu 2 bin lira

Kilosu 2 bin lira

Yerini bilen aramak için dağa çıkıyor.
Akli dengesi yerinde

Akli dengesi yerinde

​Doktoru bin 570 farklı numaradan arayıp taciz etti.
AK Parti MYKdan Filistine selam

AK Parti MYK'dan
Filistin'e selam

​AK Parti Sözcüsü Çelik konuşuyor.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu.

​Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor.

​İngiltere'den sıra dışı Kovid deneyi.

Mars'ta ilk uçuş denemesi

Mars'ta ilk uçuş denemesi

​NASA'nın helikopteri, ilk görevini başarıyla tamamladı.
Adana 41 derece!

Adana 41 derece!

​Sıcak, koronavirüsü unutturdu Adanalılar parklara döküldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.