Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de şikayetçiyim

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı.

Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesine karar verdi. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OYNAT 00:59 Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın halde bulundu Bursa'da Aydın S., kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısı Kamuran Pınar A.'yı mahkemeye verdi. Borcunun ödemeyen ve duruşmalara katılmayan Kamuran Pınar A.'nın evden tahliyesine karar verildi.



İcra ekibinin çilingir yardımıyla girdiği evin kilitli ve çöple dolu bir odasından ise 9 yaşındaki Cem Muhammet A. baygın halde bulundu.



Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta ise 'Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm!' yazıldığı görüldü.



Baygın bulunan çocuğun, kiracı Kamuran Pınar A.'nın yeğeni olduğu, kız kardeşinden 2 yıl önce aldığı ve çöplerle dolu kilitli bir odada yaklaşık 1 yıldır tuttuğu öğrenildi. Çocuğun tırnakları ile saçlarının uzadığı, vücudunda yaralar olduğu ve çok zayıf kaldığı görüldü.



Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Kamuran Pınar A. yeniden gözaltına alındı.



Konuyla ilgili açıklama yapan ev sahibi avukatı Batuhan Arısoy, 'evin elektrik ve suyunun kesilmesini sağladık. Yani yaklaşık 7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı. Bunun üzerine mahkeme kiracılar için tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verdikten sonra karar kesinleşince icra memurlarıyla beraber eve geldik ve çöp ev çıktı.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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ÇÖP EVDEN 'ÇOCUK' ÇIKTI

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

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FOTOĞRAF 7 Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çöp evdeki bir kilitli odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki erkek çocuğunun Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan annesi Yasemin A., yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.<br><br>Balkonda çocuğu için aldığı karton kutu içindeki oyuncak ve kıyafetleri gösteren Yasemin A., düzenli olarak çocuğuna eşya gönderdiğini belirtti. Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşinin kadına şiddet olaylarından adresine gizlilik kararı aldırması nedeniyle bir türlü sonuca ulaşamadığını belirtti.<br> Oğlunu aramadığı bir gün dahi olmadığını dile getiren Yasemin A., “Sürekli dilekçe verdim, şikayetçi oldum. Bursa'da yaşıyordum, 19 aylıkken onu anneme bıraktım. Annem Antalya'ya gelemeyecekti, kız kardeşim de boşanıp çocuğuyla geliyor. Annem çocuğuma gayet iyi bakıyordu. Annem öleli 3 yıl oldu, o gün bugündür oğlumdan haber alamıyorum. Sesini bile duyamadım. Oğlum 2013 doğumludur. Oğluma her hafta istediği oyuncakları, kıyafetleri gönderirdim. Para gönderirsem çocuğumu gösteriyorlar, göndermezsem telefona vermiyorlardı. Kardeşim kendi eşinden çocuğuyla kaçtığı için ortada bir adres yoktu\" diye konuştu.<br> \"Adres kapalı olduğu için bulamadım\"<br><br>Kadına şiddet yasasının boşluklarından faydalanarak kardeşinin kızını babasından kaçırdığını ifade eden Yasemin A., “Gizlilik yaptığı için adres bulamıyorum, yoksa ben deli miyim neden çocuğumu almayayım. Annem öleli 3 yıl oldu. Cenazesine katıldım, kardeşim beni tartakladı, çocuğumu kaçırdı. Çocuğumu alamadan başkalarının yardımıyla Antalya'ya dönebildim. 3 yıldır çocuğumun sesini duyamıyorum, bana sürekli beklememi söylediler. Şile'de kardeşim hakkında aranma kaydı çıkarıldı. Bana yakalanacağını söylediler. Kardeşim yakalanmamak için bir yıl boyunca oğlumu bir odaya kilitlemiş. Ben sığınma evinde olduğunu düşünüyordum kardeşimle birlikte. Bir gittim çocuğumu hastanede gördüm. Benim çocuğum bu kadar zayıf ve kim bu hale getirdi\" dedi. \"Çocuğumun çöpten çıktığını duyunca şok oldum\"<br><br>Çocuğuna kavuştuğu ilk günü anlatan Yasemin A., “Gece işten geldim, karakoldan aradılar. Polis memuru çocuğumun bulunduğunu söyledi. Bursa'ya gelmemi istediler. 21.00'a otobüs bileti bulabildim. Apar topar gittim. Teker üstünde gittim, yer bulamadım. Çocuğumun yurda verilmesini istemedim. Polisler beni otogarda karşıladı. Aile ve Sosyal Hizmetler çalışanları ile görüştüm, çocuğumun yanına gidip refakatçi olabileceğimi söylediler. Hastaneye gittim. Çocuğumun bir yıldır çöp evde olduğunu öğrendim, beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Bunu çocuğuma belli etmedim. 'Kardeşim çocuğu çöpün yanına attı' diye düşündüm. Aynı gün gece yarısına otobüs bileti aldım ve Antalya'ya döndüm. Cam kenarına oturduk, 9 saat yolculuk yaptık. Oğlum her şeyi yemek istedi, ikramlıklardan alıp verdim. Görevlilerin bana söylediği beslenme şekline uymaya çalıştım. Bir öğretmen arkadaşımı aradım ve bizi otogardan aldı ve evimize getirdi\" şeklinde konuştu. \"Akşam çizgi film izledi, çerez yedi\"<br><br>Oğlunun bir gece yanında kaldığını ve çok mutlu olduğunu ifade eden anne Yasemin A., “Oğlum güçsüzdü, zor yürüyordu. Düşük proteinli beslenme şekillerini araştırdım. Marketten badem, fındık, fıstık aldım. Kutlama pastası aldık. Ne istediyse aldım ama hepsini birden vermedim. Bir günü birlikte geçirdik, sütünü değiştirdim, kahvaltı yaptık. Akşam çizgi film izledik. Oğlumla tam uyudum, saat 23.00 gibi kapı çaldı. Kimlik gösterdiler, polislermiş. Semt polikliniğine gittik hep birlikte. Hastaneye gidecektik zaten biz, psikolog da istemiştim. Gece çocuğumu hastaneye, beni polis merkezine götürdüler\" ifadelerini kullandı. \"Ben bir anneyim, oğlumun yanımda olması gerekir\"<br><br>Oğlunun hastanedeki tedavisi sonrası kendisine verilmesini isteyen ve konuşurken gözleri dolan Yasemin A., “Onun annesi benim. Ben anneyim, çocuğumun devlette kalması imkansız. Ben böyle bir şeye izin vermiyorum. Bana kimse yardım etmedi, herkes kendi kuyruğunu kurtarmaya çalışıyor. Ben 3 yıldır çocuğumu istiyorum. Yakarım ortalığı, yok öyle bir dünya. Sevgi Evi nedir. Kim beni çocuğumdan ayırabilir. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor. 3 yıldır zaten bir manyak kaçırmış. Devletin bunu telafi etmesi gerekir, böyle bir şey yapamaz. O benim oğlum, ben doğurdum, benim yanımda olması gerekir. Ben eğitimciyim, gerekirse alfabeyi yeniden öğretirim\" dedi. \"Devletin vereceği cezaya güveniyorum\"<br><br>Kardeşinin tutuklanmasını da değerlendiren Yasemin A., “Olması gereken oldu. Bir manyak bunu yapıyorsa bir bedeli var. Ya benim çocuğum ölseydi ya da kapı bir gün geç açılsaydı hesabını kim verecekti. Şu an elimde imkan olsa onu ben yaşatmam. Bunu söylemem doğru değil ama ben devletime güveniyorum. Devletin vereceği cezaya güveniyorum. Bundan sonra bu travmaları silmem gerekiyor\" diye konuştu. Çöp evde bitkin halde bulunan çocuğun annesinden yeni açıklama: Duyunca şoke oldum Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki çocuğun Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A., 3 yıldır çocuğunu aradığını ve kardeşi tarafından kaçırılması nedeniyle ulaşamadığını söyledi. Kardeşinin tutuklanmasını 'Olması gereken oldu devletime güveniyorum' sözleriyle değerlendiren Yasemin A., "Bana kimse yardım etmedi, herkes kendi kuyruğunu kurtarmaya çalışıyor. Ben 3 yıldır çocuğumu istiyorum. Sevgi Evi nedir, kim beni çocuğumdan ayırabilir. Ben bir anneyim. O benim çocuğum ve yanımda olması gerekiyor" dedi.

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ÇOCUK YEĞENİ

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (48) olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. (9) olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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GÜNDEM Bursa'da çöp evden bulunan çocuk koruma altına alındı

ANNESİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ

Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığını ve 1 çocuğu bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla 'Çocuğa eziyet' suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alınıp, tutuklandı.

FOTOĞRAF 11 Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'nın Antalya'da yaşayan 48 yaşındaki annesi Yasemin A., eşinden ayrıldıktan sonra oğlunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya'ya çalışmaya gittiğini belirterek, şunları söyledi: “Üç yıl önce annem kalp krizi nedeniyle vefat etti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa'ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı.\" Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı.<br> Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.<br> ÇÖP EVDEN 'ÇOCUK' ÇIKTI<br><br>Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.<br> ÇOCUK YEĞENİ <br><br>Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu ortaya çıktı.<br><br>Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 'ANNESİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ'<br><br>Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, \"Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum\" dedi.<br><br>Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla 'Çocuğa eziyet' suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı. \"YÜRÜRKEN ZORLANIYOR, SÜREKLİ YEMEK İSTİYOR\"<br><br>Soruşturma sürerken, Cem Muhammet A. Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi. Bursa'ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya'ya dönerken yaşadıklarını anlattı. <br><br>Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirtti. Cem'in pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi.<br><br>Yasemin A., “Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak\" dedi. \"HİÇ OKULA GİTMEDİ\"<br><br>Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya'ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:<br><br>\"Antalya'da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa'ya gelerek oğlumu görüyordum. Çok zeki bir çocuktu. Daha 10 aylıkken çatal kullanarak yemek yiyordu. 3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa'ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa'ya gelemedim. Kardeşimin belirli bir adresi olmadığı için de kendisine ulaşamadım. 3 yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok sezi ve akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor.\" \"KENDİ KIZINI DA BABASINDAN KAÇIRDI\"<br><br>Kız kardeşi Kamuran Pınar A.'nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A.'yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.<br><br>ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA<br><br>Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonrası Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A. Bursa'da, Yasemin A.'nın oğlu Cem Muhammet A. ise Antalya'da annesinin yanından alınarak koruma altında tutulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine teslim edildi.<br><br>Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A.'nın emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Çöp evde bulunan çocuğun annesi konuştu Bursa'da kirasını ödemediği için icra takibi başlatılan Kamuran Pınar A.'nın oturduğu eve giden ekipler bir odada kilitli 9 yaşında bir çocuk buldu. Olayın ardından çocuğun annesi ilk kez konuştu. Öte yandan Cem Muhammed A., Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edilmesinin ardından yapılan araştırma sonrası, annesinden alınarak Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

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'SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM'

Bugün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan anne Yasemin A., “Ben oğlumu 3 sene sürdü ama buldum. Hayatta kaldı, başardı. Oğlumla aynı evde yaşamak istiyorum. Oğlumu yetiştirmek istiyorum. Bir haksızlığa da göz yummuyorum. Damadımız da aynı şekilde kız kardeşim tarafından çocuğundan uzun zaman uzak tutulduğu için o çocuk da mağdur. O çocuk yani yeğenim çocuğum kaçırılırken beni ittirdiği halde 'O benim kardeşim oldu vermeyeceğim' dediği halde ben çocukla ilgili şikayetim devam ettiği halde geçen son şikayetimi geri çektim. Damadı aradım dedim ki 'Ablacığım çocuğuna sahip çık hapishaneye düşmesin, çocuğunu al' dedim. O çocuktan şikayetimi çektim, annenin etkisinde kalmıştır o da bir çocuktur. Ama kız kardeşimin en yüksek cezaya çarptırılmasını istiyorum. Kız kardeşimin suçlu olduğu kadar hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

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FOTOĞRAF 9 Emniyetteki ifadesinde teyze, 4 ayda bu hale geldiğini belirttiği yeğeninin hiçbir yardımı kabul etmediğini iddia etti. Edinilen bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.’nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi. Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta \"Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm\" yazılı kağıt dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’yı buldu. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı. Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı’nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamuran Pınar A. emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı:<br>“Yeğenim Cem Muhammet A.’ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim.”<br>Anne Yasemin A.’nın Antalya’da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı. Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi. Yeğenini çöp eve muhkum etmişti: Küçük çocuğu alıkoyan teyze tutuklandı Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. BiP'te paylaş

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'ŞİMDİ HERKES KENDİ PAÇASINI KURTARMA DERDİNDE'

Yasemin A., “Doktorların 'Diyet dışında badem, fındık, fıstık gibi düşük protein vermeyin' dedikleri şeyler var ya onlar yanımda. Benim yanıma geldiğinde oğlum onları yiyememişti. Tabağında kalmıştı. Onları boşalttım. Bardağını getirdim. Çocuğum benden abur cubur istemişti. Doktorumuzdan izin alıp 2-3 çikolatamız vardı gelirken otobüste yasak olduğu için yiyememişti. Onlar yanımda çocuğumun yanına gideceğim. Anne ne yapar, çocuğunu ziyarete gider, istediği şeyleri alır. Bu konuşmaların hiçbiri bana bunu yapmama engel değil. O benim çocuğum. Devlet bir süre onun tedavi görmesini uygun görmüş olabilir bu doğrudur çünkü o durumda bir çocuğu eve alır kendim bakmaya çalışırsam bencillik olur. Ben de doktor randevusu alıp devam edecektim ama evim uzaktı. Bu bir açıdan iyi oldu ancak devlet bana dedi ki 'Sana çocuğunu vereceğim' ama şimdi herkes kendi paçasını kurtarma derdinde, oklar bana dönünce ben cidden mağdur oldum. Ama hiçbir şekilde hiç kimse benden çocuğumu alamayacak. Alamazlar yok böyle bir dünya" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 7 Gümüşpala Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katından duman yükseldiğini gören komşuları itfaiye ve polisi aradı. Kısa sürede gelen ekipler duman çıkan, yalnız yaşayan 85 yaşlarında olduğu belirtilen Emine N. adlı kadının kapısını defalarca çaldı. Açan olmayınca kapı zorlanarak açıldı. Kapıyı açan itfaiye erleri dumanın yanı sıra her tarafta çoğu kullanılamayacak durumda ve oldukça kötü kokan eşyalarla dolu 'Çöp ev' olduğunu gördü. Evdeki bütün bölümler tek tek aranırken kimsenin olmadığı, dumanın ocak üzerinde unutulan bir yemeğin yanmasından kaynaklandığı belirtildi. Üst kattaki komşu, dumanların çıkması üzerine önlem amacıyla bu kattaki bütün evlerin doğalgazını kapattığını söyledi. Ocaktaki tencerede kömürleşmiş yemek olduğu ve gazın kesilmesi üzerine duman çıkmasının durduğu belirlendi. Komşulardan Nurten ile Atilla Çevik çifti, bir alt katında oturan Emine N.'nin sokaklarda ve çöp konteynerlerinden topladığı eşyaları sürekli evine taşıdığını, burasının çöp ev olduğu ve evlerine sürekli böceklerin bastığını, defalarca belediyeye bildirmelerine rağmen bu konuda bir şey yapılmamasından yakındı. Salgın hastalık döneminde bunun ciddi sağlık sorunu oluşturduğunu belirten, Ertan Seçkin, \"Yaşlı kadını yürüyemez halde görenler onun elindekileri alarak, evine kadar getiriyordu\" diye konuştu. Polis, evde inceleme yaparken, kadının gelmesi beklendi. Mahalledeki çocukların da seferber olması ile kısa süre sonra elinde torba bulunan Emine N., bina önüne gelirken, polis ocakta yemek unuttuğunu, itfaiyenin bu nedenle kapıyı zorlayarak içeri girmek zorunda kaldığını anlattı. Ne pişirdiğini hatırlamadığını belirten kadın, neden bu kadar gereksiz eşya topladığı konusunda konuşmak istemedi. Böyle çöp ev görülmedi: Evden çıkanlara şok olan polis ocakta kömürleşmiş yemek buldu Avcılar'da evden duman yükselmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. İçeride kimse bulunmayan, ocakta yemek unutulan evin "Çöp ev" olduğunu ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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'HİÇBİR İŞLEM YAPMAYAN GÖREVLİLER HAKKINDA YASAL ŞİKAYET YAPACAĞIM'

Yasemin A.'ın avukatı Deniz Sezgin, öncelikli hedeflerinin çocuğun anneye yeniden teslim edilmesi olduğunu söyledi. Cem Muhammet'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini aktaran Deniz Sezgin, “Bu tedavi süreci tamamlanana kadar anneyi çocukla beraber kalabileceği uygun bir eve yerleştirdikten sonra sosyal hizmetlere başvuru yapıp çocuk ve anneyi aynı evde kalması için gereken çabayı vereceğiz. Sosyal Hizmetlere de 2020 yılından beri annenin yapmış olduğu yasal müracaatlarımızı göstererek, mağdur bir anne olduğunu hukuki bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Bu süreçte 2020 yılından beri bir dava dosyasında Kamuran Pınar bir taraf olmasına ve adresi belli olmasına rağmen müvekkilin kayıp başvuruları hakkında hiçbir işlem yapmayan ilgili görevliler hakkında da gerekli yerlere yasal şikayetlerimizi yapacağız" dedi.

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HEDEF ANNE VE ÇOCUĞUN BİRLİKTE KALMASI

Avukat Deniz Sezgin, Kamuran Pınar'ın tutuklandığını belirterek, dosyanın takipçisi olacaklarını ve en yüksek cezayı alması için gereken çabayı vereceklerini ifade etti. Sezgin, “İlk öncelikli hedefimiz anne ile çocuğun beraber bir evde kalabilmesi ve sosyal hizmetlerden alınabilmesi için gereken mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.