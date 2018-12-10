Çöp konteyneri altından tarih çıktı

İznik Belediyesi tarafından 2015 yılında Beyler Mahallesi, Afyon Sokakta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında 2 metre derinlikte taban mozaiği bulundu. Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı taban mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

İnsan yüzü figürlü mozaiğin etrafındaki toprak tabakayı yaklaşık 1 metrekare açarak genişleten arkeologlar, mozaiğin yılan figürleri ile yol kenarındaki evin altına doğru devam ettiğini tespit etti.

Mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Parsel sahibiyle görüşülmeye başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İznik Müze Müdürlüğü koordinasyonunda kurtarma kazısı başlatıldı ve mozaik açığa çıkarıldı. 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı olan bölgenin tescil düzeyi, mozaiğin ortaya çıkmasıyla 1'inci dereceye yükseltilirken, mozaiğin büyük bölümünün altında olduğu belirtilen parsel sahibiyle görüşmelerde muvafakat alınamaması yüzünden kazı çalışmaları durduruldu.

Mozaik açığa çıkarıldı

HAYAT 2 haftalık ömrü kalan adamın imdadına arkadaşı yetişti

HAYAT Adli Tıp Anabilim Dalı uzmanları: Sıla’nın darp raporu kabul edilemez