Hayat Çöp konteyneri altından tarih çıktı
AKTÜEL

Çöp konteyneri altından tarih çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde, 3 yıl önce belediyenin kanalizasyon kazısı sırasında bulunan Roma dönemine ait taban mozaiğinin alanın sahibi ile anlaşılamaması nedeniyle çöp konteyneri altında kalması tepki çekti. İznik Müzesi eski Müdürü Taylan Sevil, "Roma dönemine ait olan bu mozaik bu şekilde bırakılamaz, bırakılmamalı" dedi.

DHA
Arsa sahibi yüzünden kazı çalışmaları durduruldu.
Arsa sahibi yüzünden kazı çalışmaları durduruldu.

İznik Belediyesi tarafından 2015 yılında Beyler Mahallesi, Afyon Sokakta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında 2 metre derinlikte taban mozaiği bulundu. Üzerinde insan yüzü figürünün yer aldığı taban mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

İnsan yüzü figürlü mozaiğin etrafındaki toprak tabakayı yaklaşık 1 metrekare açarak genişleten arkeologlar, mozaiğin yılan figürleri ile yol kenarındaki evin altına doğru devam ettiğini tespit etti.

Mozaiğinin Roma dönemine ait olduğu belirlendi.

Parsel sahibiyle görüşülmeye başlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İznik Müze Müdürlüğü koordinasyonunda kurtarma kazısı başlatıldı ve mozaik açığa çıkarıldı. 3'üncü derece arkeolojik SİT alanı olan bölgenin tescil düzeyi, mozaiğin ortaya çıkmasıyla 1'inci dereceye yükseltilirken, mozaiğin büyük bölümünün altında olduğu belirtilen parsel sahibiyle görüşmelerde muvafakat alınamaması yüzünden kazı çalışmaları durduruldu.

Mozaik açığa çıkarıldı

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