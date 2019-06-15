Çöp toplayan altın kazanacak

Geçtiğimiz aylarda "yeşil düdük" projesiyle gündeme gelen Gaziantep Şahinbey Belediyesi şimdi ise Türkiye’de bir ilkin altına imza attı. Hayata geçirilen "Bankam atık" projesiyle ilçe genelinde ev ve iş yerlerindeki çöplerini toplayarak getiren tüm vatandaşlara altın dağıtılıyor. Bankam Atık merkezlerinde çöplerini plastik, kağıt ve cam gibi cinslerine ayıran vatandaşlar hem çöplerin geri dönüşümüne katkı sunuyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.

75 puanda çeyrek altın, 150 puanda tam altın

Vatandaşlar, proje kapsamında Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan Bankam Atık kartlarına yüklenen puanlar ile gram, çeyrek ve tam altın alarak ekonomik olarak kazanç sağlıyor. Projede vatandaşlar ev ve işyerlerindeki çöplerini kendilerine belediye tarafından dağıtılan çöp poşetlerinde biriktirip Bankam Atık merkezlerine ulaştırıyor. Bankam atık merkezindeki görevliler getirilen çöpleri tek tek tartarak, Bankam Atık kartlarına puanların yüklenmesini sağlıyor. Bankam Atık kartı sahibi vatandaşlar bu yüklenen puanların 50 puan olmasıyla gram altın, 75 puana ulaştıklarına çeyrek 150 puanda ise tam altın almaya hak kazanıyor.

Günlük 120 ton atık geri dönüşüyor

Geri dönüşüm çalışmalarına 2016 yılından itibaren 84 bin 573 ton karışık ambalaj atığını geri dönüştüren Gaziantep Şahinbey Belediyesi günlük 120 ton atığı geri dönüştürerek ekonomiye önemli katkılar sağlıyor.

2023 hedefini yakaladık

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir uygulamanın olmadığını belirterek ilçeye yakışan bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak her gün 18 araçla 120 ton geri dönüşüm malzemesini yeniden ekonomimize kazandırıyoruz.

REKLAM

Kağıt, pet şişe, cam ve diğer malzemelerin tamamı geri dönüşümle ekonomimize kazandırılıyor ve çevre kirliliğini de önlemiş oluyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak yeni başlattığımız atıklarınız altına dönüşsün Bankam Atık projesi ile vatandaşlarımız evlerinde, iş yerlerinde biriktirdiği geri dönüşüm malzemelerini Bankam Atık Noktalarına getiriyorlar.

Burada malzemeler tartılarak teslim alınıyor ve kendilerine bir kart veriliyor. Verilen kartlara puan yükleniyor. Belli bir puana ulaşan vatandaşları altınla ödüllendiriyoruz. Böylelikle atıklarımız altına dönüşmüş oluyor. Türkiye’de ilk kez yapılan bu uygulama da Bankam Atık Noktalarını çoğaltarak geri dönüşüm malzemelerinin ekonomiye kazandırılması noktasında daha fazla geri dönüşüm malzemesi toplanacağını umuyorum.

Ayrıca evlere dağıttığımız poşetleri ekiplerimiz tek tek topluyorlar. Böylelikle geri dönüşüm malzemelerinin toplanması konusunda günlük 120 ton gibi çok ciddi bir rakama ulaşmış olduk. Çevre Bakanlığının 2023 için koyduğu hedefi şuanda yakalamış durumdayız” diye konuştu.

Çevre bilinci de aşılanıyor

Şahinbey Belediyesi öğrencilere çevre bilincini aşılamak ve yaygınlaştırmak adına okullarda geçtiğimiz aylarda Yeşil Düdük Projesini başlatmıştı. Ziyaret edilen okullarda çevreye çöp atan vatandaşların düdük çalarak uyarılması noktasında 131 bin 703 öğrenciye yeşil düdük dağıtarak öğrencilerin bilinçlenmesi sağlandı. Ayrıca tüm okullarda öğrencilere geri dönüşümün önemini anlatılarak boyama kitapçıkları dağıtıldı.

HAYAT Dünyanın en iyi şefleri Türkiye’ye geliyor

HAYAT Kalp krizi geçirdiğini fark etmedi