Çöpten sanata doğanın çırpınışı

Resim çalışmalarının yanı sıra düzenlediği ve katıldığı uluslararası workshoplar ve sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınan Ressam Burcu Erkal Salman, “Recycle - Çöpten Sanata” adlı 5. solo sergisi tükenmekte olan doğanın sözcüsü olma misyonunu üstleniyor.

Burcu Erkal Salman

Eserlerinde doğaya, önlenemez tüketim hırsına ve geri dönüşüm konusuna dikkat çeken Salman, her gün tüketmekte olduğumuz ürünlerin atıklarına ve ambalajlarına sanatsal dokunuşlarıyla yeni bir ruh kazandırarak, yoğun kullandığı boya katmanlarıyla tüketim çılgınlığını ifade ediyor. Doğanın her şeye rağmen çırpınışı gerçeğini tuvalinde gözler önüne sanatçının sergisi Eva Sanat 15 Ekim’e kadar ziyaret edilecek. Profesyonel sanat hayatına figüratif çalışmalarla başlayan ve 2011 sonrasında çalışmalarını soyut alana taşırken toplumsal ve evrensel sorunları da dokunan Burcu Erkal Salman’ın bu kez çöpten sanata estetik yolculuğunu sürdürürken, önlenemez tüketim hırsına karşı, geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek için atık maddeleri muhteşem sanat eserlerine dönüştürüyor.