Birbirinden lezzetli, farklı çorba tarifleri

Ana yemeklerin başında hatta kahvaltıda bile pişen yemek tarifi olan çorbaları sizler için hazırladık. Misafirlerinize de pişirebileceğiniz farklı çorbalar ile karşınıza çıkıyoruz. İşte birbirinden farklı ve lezzetli çorba tarifleri...
1) Buğday çorbası tarifi
1 Su bardağı buğday
1 Ve 1/2 (yarım) su bardağı su
1 Kase süzme yoğurt
Yeteri kadar tuz
Üzeri İçin
2 Çorba kaşığı sade yağ
2 Çorba kaşığı zeytinyağı
1 Çorba kaşığı dolusu kuru nane
Yapılışı:
Buğdayı havanda dövün, su ile tencereye alın ve tuzunu serpip yumuşayana kadar pişirin.
Yoğurdu çırpın ve çorbaya bağlayın. Bir taşım daha kaynatıp altını kapatın.
Yağları sos tenceresine alın ve kızdırın. Naneyi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Çorbaları servis kasesine alın. Üzerinde yağı gezdirip servis edin.
Buğday çorbası kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlayacağınız buğday çorbasını 50 dakikada pişirebilirsiniz.
Buğday çorbasının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan buğday çorbasının kalorisi ise
137,1.
Buğday çorbasını yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Buğday çorbasında kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10.25 lira.
2) Kremalı sebze çorbası tarifi
Malzemeler:
2 Adet havuç
1 Adet kuru soğan
2 Çorba kaşığı tereyağı
1 Adet kereviz
1 Su bardağı krema
Yeteri kadar tuz
Yapılışı:
Havuçları doğrayın, tencereye alın. Soğanı kıyın, tencereye alın ve tereyağını da ekleyip solana kadar kavurmaya başlayın.
2 parmak sıcak su ekleyin, tuzunu serpin. Havuçlar pişer gibi olunca doğradığınız kerevizleri ekleyin.
Kerevizlerin pişmesine yakın kremayı ekleyip bağlayın. Birkaç taşım daha pişirdikten sonra servise hazırdır.
Afiyet olsun...
Kremalı sebze çorbası kaç dakikada pişer?
10 dakikada hazırlayacağınız kremalı sebze çorbasını 25 dakikada pişirebilirsiniz.
Kremalı sebze çorbasının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan kremalı sebze çorbasının kalorisi 97,9.
Kremalı sebze çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Kremalı sebze çorbasını yapmak için alacağımız malzemelerin fiyatı toplamda 6,5 lira.
3) Zerdeçallı pancar çorbası tarifi
Malzemeler:
1 Adet kuru soğan
1 Adet küçük boy pancar
3 Çorba kaşığı zeytinyağı
2 Diş sarımsak
1 Tatlı kaşığı toz zerdeçal
Yeteri kadar tuz
Yapılışı:
Soğanı kıyın. Pancarı rendeleyin. Yağı tencereye alıp kızdırın. Soğan ve pancarı ekleyin.
Sarımsağı ezin, ekleyin. Kokusu çıkınca 2 parmak sıcak su ekleyin. Sebzeler yumuşayınca zerdeçalı ekleyin, tuzunu ayarlayın, bir taşım daha pişirip servis edin.
Zerdeçallı pancar çorbası kaç dakikada pişer?
60 dakikada hazırlanan zerdeçallı pancar çorbası 40 dakikada pişer.
Zerdeçallı pancar çorbasının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan çorbanın kalorisi 146,6.
Zerdeçallı pancar çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Çorbayı yapmak için alacağımız malzemelerin fiyatı toplamda 3 lira.