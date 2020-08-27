Birbirinden lezzetli, farklı çorba tarifleri

Ana yemeklerin başında hatta kahvaltıda bile pişen yemek tarifi olan çorbaları sizler için hazırladık. Misafirlerinize de pişirebileceğiniz farklı çorbalar ile karşınıza çıkıyoruz. İşte birbirinden farklı ve lezzetli çorba tarifleri...

HAYAT Pizza Tarifi: Evde pizza nasıl yapılır?

Buğday çorbası.

1) Buğday çorbası tarifi

1 Su bardağı buğday

1 Ve 1/2 (yarım) su bardağı su

1 Kase süzme yoğurt

Yeteri kadar tuz

Üzeri İçin

2 Çorba kaşığı sade yağ

2 Çorba kaşığı zeytinyağı

1 Çorba kaşığı dolusu kuru nane

Yapılışı:

Buğdayı havanda dövün, su ile tencereye alın ve tuzunu serpip yumuşayana kadar pişirin.

Yoğurdu çırpın ve çorbaya bağlayın. Bir taşım daha kaynatıp altını kapatın.

Yağları sos tenceresine alın ve kızdırın. Naneyi ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Çorbaları servis kasesine alın. Üzerinde yağı gezdirip servis edin.

Buğday çorbası kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlayacağınız buğday çorbasını 50 dakikada pişirebilirsiniz.

Buğday çorbasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan buğday çorbasının kalorisi ise

137,1.

Buğday çorbasını yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Buğday çorbasında kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 10.25 lira.

HAYAT Birbirinden lezzetli etli ana yemek tarifleri: Misafirleriniz bu yemeklere bayılacak

REKLAM

Kremalı sebze çorbası.

2) Kremalı sebze çorbası tarifi

Malzemeler:

2 Adet havuç

1 Adet kuru soğan

2 Çorba kaşığı tereyağı

1 Adet kereviz

1 Su bardağı krema

Yeteri kadar tuz

Yapılışı:

Havuçları doğrayın, tencereye alın. Soğanı kıyın, tencereye alın ve tereyağını da ekleyip solana kadar kavurmaya başlayın.

2 parmak sıcak su ekleyin, tuzunu serpin. Havuçlar pişer gibi olunca doğradığınız kerevizleri ekleyin.

Kerevizlerin pişmesine yakın kremayı ekleyip bağlayın. Birkaç taşım daha pişirdikten sonra servise hazırdır.

Afiyet olsun...

Kremalı sebze çorbası kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlayacağınız kremalı sebze çorbasını 25 dakikada pişirebilirsiniz.

Kremalı sebze çorbasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan kremalı sebze çorbasının kalorisi 97,9.

Kremalı sebze çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Kremalı sebze çorbasını yapmak için alacağımız malzemelerin fiyatı toplamda 6,5 lira.

3) Zerdeçallı pancar çorbası tarifi

Malzemeler:

1 Adet kuru soğan

1 Adet küçük boy pancar

3 Çorba kaşığı zeytinyağı

2 Diş sarımsak

1 Tatlı kaşığı toz zerdeçal

Yeteri kadar tuz

Yapılışı:

Soğanı kıyın. Pancarı rendeleyin. Yağı tencereye alıp kızdırın. Soğan ve pancarı ekleyin.

REKLAM

Sarımsağı ezin, ekleyin. Kokusu çıkınca 2 parmak sıcak su ekleyin. Sebzeler yumuşayınca zerdeçalı ekleyin, tuzunu ayarlayın, bir taşım daha pişirip servis edin.

Zerdeçallı pancar çorbası kaç dakikada pişer?

60 dakikada hazırlanan zerdeçallı pancar çorbası 40 dakikada pişer.

Zerdeçallı pancar çorbasının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan çorbanın kalorisi 146,6.

Zerdeçallı pancar çorbası yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Çorbayı yapmak için alacağımız malzemelerin fiyatı toplamda 3 lira.