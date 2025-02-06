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Çorum EMİTT fuarıyla dünyaya açıldı

Çorum EMİTT fuarıyla dünyaya açıldı

17:176/02/2025, الخميس
Yeni Şafak
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EMITT, 7 Şubat’a kadar devam edecek.
EMITT, 7 Şubat’a kadar devam edecek.

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 28’inci kez kapılarını açtı. İstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar Merkezi’nde açılan fuarda Çorum Belediyesi de yerini aldı.

Türkiye’nin turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan EMİTT`te Çorum`u en iyi şekilde tanıtmak için hazırlanan stant büyük ilgi görüyor.


Ziyaretçilere Çorum leblebisi de ikram ediliyor.


Turizmin geleceğine ışık tutan EMITT, 7 Şubat’a kadar devam edecek.


#Çorum
#leblebi
#EMİTT

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