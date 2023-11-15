Coşan dualarla uğurlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ilk olarak annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan ardından merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefend’nin eşi Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze namazına katıldı. Önceki gün 82 yaşında vefat eden Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.