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Hayat

Coşan dualarla uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi'nin eşi Hacer Muhterem Coşan’ın Eyüpsultan Camii’ndeki cenaze namazına katıldı. Coşan’ın oğlu Muharrem Nureddin Coşan ile yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, tabuta omuz verdi. Erdoğan dün annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan’ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini de ziyaret etti.

04:00 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 00:39 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi’nin eşi Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi’nin eşi Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ilk olarak annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan ardından merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefend’nin eşi Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze namazına katıldı. Önceki gün 82 yaşında vefat eden Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

TABUTA OMUZ VERDİ

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşan’ın, cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazında Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve aile yakınları saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Coşan’ın tabutuna omuz verdi. Coşan’ın naaşı, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Hacer Muhterem Coşan
#Eyüpsultan Camii
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