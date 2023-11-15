Coşan dualarla uğurlandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefendi’nin eşi Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze namazına katıldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ilk olarak annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan ardından merhum Mahmud Esad Coşan Hocaefend’nin eşi Hacer Muhterem Coşan’ın cenaze namazına katıldı. Önceki gün 82 yaşında vefat eden Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
TABUTA OMUZ VERDİ
Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Coşan’ın, cami avlusunda taziyeleri kabul eden oğlu Muharrem Nureddin Coşan ve yakınlarına başsağlığı diledi. Cenaze namazında Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve aile yakınları saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Coşan’ın tabutuna omuz verdi. Coşan’ın naaşı, cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’na defnedildi.