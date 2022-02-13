Hayat Coşkuner ve Altuncu ailesinin mutlu günü
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Coşkuner ve Altuncu ailesinin mutlu günü

Albayrak ailesinin yeğeni, Asiye ve Abdurrahman Coşkuner’in oğlu Ahmet Kerem Coşkuner ile Emine ve Adem Altuncu’nun kızı Sena Nur Altuncu dünya evine girdi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Coşkuner ve Altuncu ailesinin mutlu günü ​
Çiftin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. (FOTOĞRAF: SEDAT ÖZKÖMEÇ)

Albayrak ailesinin yeğeni, Asiye ve Abdurrahman Coşkuner’in oğlu Ahmet Kerem Coşkuner ile Emine ve Adem Altuncu’nun kızı Sena Nur Altuncu dünya evine girdi. Haliç Kongre Merkezi’nde dün yapılan nikah merasimine Albayrak, Coşkuner ve Altuncu ailelerinin yanı sıra davetliler katıldı. Nikah merasimi Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı.

  • Törende iki aile adına konuşma yapan Albayrak CEO’su Ömer Bolat, “Her iki gencimize de iki cihan saadeti diliyoruz. Rabbimizden hayırlı ve imanlı nesiller niyaz ediyoruz. Her iki aileye de hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Çiftin nikahını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Genç çiftin şahitliğini ise Başbakan eski Yardımcısı Nurettin Canikli, Trabzon Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ömer Fevzi Gümrükçüoğlu, Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, İbrahim Karaca ve Ömer Bolat ile ailelerin yakınları yaptı. Merasimin ardından evlilik cüzdanını geline veren Canikli ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Merasim yapılan duanın ardından sona erdi.
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