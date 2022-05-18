CSO’dan Ahmet Kaya şarkıları

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, Ahmet Kaya şarkıları konserine ev sahipliği yapacak. Ana Salon’da bugün saat 20.00’de verilecek “Özgün Müzikte Bir Portre Ahmet Kaya” isimli konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sahneye çıkacak.
Özgün müziğin önemli isimlerinden Ahmet Kaya’nın unutulmaz şarkılarını, topluluğun solistleri Enver Merallı, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan söyleyecek. Aralarında “Yakamoz”, “Kendine İyi Bak”, “Saza Niye Gelmedin”, “Odam Kireç Tutmuyor”un da bulunduğu 16 parça seslendirilecek. Bir ay önce de Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları CSO tarafından seslendirilmişti.