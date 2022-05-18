Hayat CSOdan Ahmet Kaya şarkıları
KÜLTÜR SANAT

CSO’dan Ahmet Kaya şarkıları

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, Ahmet Kaya şarkıları konserine ev sahipliği yapacak

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
CSO’dan Ahmet Kaya şarkıları
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara, Ahmet Kaya şarkıları konserine ev sahipliği yapacak. Ana Salon’da bugün saat 20.00’de verilecek “Özgün Müzikte Bir Portre Ahmet Kaya” isimli konserde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu sahneye çıkacak.

Özgün müziğin önemli isimlerinden Ahmet Kaya’nın unutulmaz şarkılarını, topluluğun solistleri Enver Merallı, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan söyleyecek. Aralarında “Yakamoz”, “Kendine İyi Bak”, “Saza Niye Gelmedin”, “Odam Kireç Tutmuyor”un da bulunduğu 16 parça seslendirilecek. Bir ay önce de Barış Manço ve Cem Karaca şarkıları CSO tarafından seslendirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası AKM'de müzikseverlerle buluştu
HAYAT
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası AKM'de müzikseverlerle buluştu
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteorolojiden İstanbul dahil 11 kente sarı uyarı.
Galatasaray kariyerini noktaladı

Galatasaray kariyerini noktaladı

​Son maçta kadroya alınmayan Arda Turan, bugün idmana çıkmadı.
Kılıçdaroğlu sandık görevlisi CHPlilere yemek yemeyi yasakladı: Partiden derhal atarız

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.