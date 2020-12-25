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Cuma günü yapılacak ibadetler​

Cuma günü yapılacak ibadetler

Müslüman aleminin heyecanla beklediği cuma günü en merak edilen konulardan biri bugün yapılacak ibadetler. Her Müslüman için cuma günün eda etmek bir fırsattır. Peki cuma günü hangi ibadetleri yerine getirmek önemli. Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Müminlerin bayramı olan cuma gününde yapılan duaların ve kılınan namazların müminler için ayrı bir önemi vardır. Ebû Hüreyre’den -radıyallahu anh- rivayet olunduğuna göre Rasûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurmuşlardır ki:

“Cuma gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.” Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.[Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

Cuma günü sabah namazından önce Estagfurullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

CUMA SURESİNDE BU MÜBAREK GÜNLE İLGİLİ ŞU AYETLER YER ALIYOR:

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.﴾10﴿

Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lutfundan nasip arayın. Allah’ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.﴾11﴿

Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: "Allah’ın nezdinde olan, eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır."

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