Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriçi andı
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 34'üncü yılında mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle andı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriçi andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 34'üncü yılında mütefekkir Cemil Meriç'i rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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