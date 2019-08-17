Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan için geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan için geldi

Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim görmek için Cibuti'den gelen Sehel Muhammed Abdi, "Zulümlere karşı mücadele eden bir Cumhurbaşkanı olması buraya gelmemi etkiledi" dedi.

Haber Merkezi AA
Sehel Muhammed Abdi
Sehel Muhammed Abdi

Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim gören Cibutili öğrenciler, Türkiye'de yaşamaktan ve eğitim almaktan mutluluk duyuyor. Yaklaşık 15 bin öğrenciye sahip Çankırı Karatekin Üniversitesi; Sudan, Azerbaycan, İran, Somali, Cibuti gibi birçok ülkeden 500 civarında yabancı uyruklu öğrenciye de eğitim veriyor.

Çankırı'da yaşayan ve kentteki kiralık evlerde kalan yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye'de bulunmaktan ve Türk insanının misafirperverliğinden övgüyle bahsediyor.

"Zulmün karşısında duran Cumhurbaşkanı olduğu için burayı tercih ettim"

Eğitim için Cibuti'den Çankırı'ya gelen Sehel Muhammed Abdi, yaptığı açıklamada, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde okuduğunu söyledi.

Türkiye'ye geleli 2 yıl olduğunu anlatan Sehel, "Buraya gelme fikri ilk olarak aileme aitti. Daha sonra bana sorduklarında ben de kabul ettim. Türkiye, Müslüman ve gelişmiş bir ülke olduğu için buraya gelmek istedim" dedi.

Cibuti'de yaşarken Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu duyduklarını ifade eden Sehel, "Türkiye hakkında çok güzel şeyler duyuyordum. Tabii bir de Cumhurbaşkanı'nı görüyorduk. Güzel bir Cumhurbaşkanı var, zayıflara yardım ediyor. Zulümlere karşı mücadele eden bir Cumhurbaşkanı olması da buraya gelmemi etkiledi. Türk insanları misafirperver ve Türk yemeklerini çok seviyorum" diye konuştu.

Çankırı'da yaşayan ve kentteki kiralık evlerde kalan yabancı uyruklu öğrenciler.

İyilik gösteren herkese teşekkür

Cibutili Seyit Hasan Muhammed de Cibuti'de burs kazanmasının ardından Türkiye'ye gelerek yüksek lisans yaptığı söyledi.

Burs kazandıktan sonra istediği ülkeyi seçme hakkına sahip olduğunu ancak kendisinin Türkiye'yi tercih ettiğini anlatan Hasan, "Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğim için burayı tercih ettim. Buraya geldiğimde çok şey bilmiyordum. İslam ülkesi olduğunu biliyordum. Geldiğimde burayı çok beğendim. Çok güzel, iyi kalpli insanlarla tanıştık. Ülkemizdeyken televizyon ve sosyal medya aracılığıyla bildiğimiz birlik, kardeşlik ve barış ülkesi olan Türkiye'de bize iyilik gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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