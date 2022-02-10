Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultan II. Abdülhamid Han’ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak vefatının yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamid Han’ı andı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum."
Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/hv9ht3Vzjq
Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/hv9ht3Vzjq— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022