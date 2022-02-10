Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultan II Abdülhamid Hanı andı
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultan II. Abdülhamid Han’ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vefatının sene-i devriyesinde Sultan II. Abdülhamid Han’ı andı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultan II. Abdülhamid Han’ı andı
Abdülhamid Han

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak vefatının yıl dönümünde Sultan II. Abdülhamid Han’ı andı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum."

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