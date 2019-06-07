​Cumhurbaşkanı Erdoğan Zarifoğlu ve Karakoç'u unutmadı

Bugün edebiyatımızın değerli isimleri Abdurrahim Karakoç'un vefatının 7., Cahit Zarifoğlu'nun ise 32. yıl dönümü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan Karakoç ve Zarifoğlu için paylaştığı mesajında "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu’nu" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/hashtag/Ca... saygı ve rahmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/RTErdogan/... 7, 2019
Mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/HWLVAULV19