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Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayla Algan mesajı: Hanımefendi’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim

Türk tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı olan usta isim Ayla Algan 89 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan yaptığı açıklamada "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
22:48 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:33 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bugün saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Taksim Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan usta sanatçı Ayla Algan'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.





#Ayla Algan
#Recep Tayyip Erdoğan
#Taziye
1 saat önce
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