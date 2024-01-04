Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayla Algan mesajı: Hanımefendi’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim

Bugün saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Taksim Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan usta sanatçı Ayla Algan'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.