Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayla Algan mesajı: Hanımefendi’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim

Ayla Algan vefat mı etti sorusunun cevabı sevenleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türk sinemasının usta ismi Ayla Algan'ın acı haberinin gelmesiyle birlikte usta oyuncunun hayatına ilişkin detaylar araştırılmalara başlandı. Peki Ayla Algan öldü mü, neden öldü, kaç yaşında vefat etti?