Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münir Özkul açıklaması

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Münir Özkul 93 yaşında İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, hükümetten de Özkul ile ilgili açıklamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden biri olan Münir Özkul'un vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Canlandırdığı karakterler; oyunculuğu ve sanatçı kişiliğiyle, tüm vatandaşlarımızın sevgisini kazanan kıymetli sanatçımız, usta oyuncu Münir Özkul, gelecek nesiller tarafındandan da her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir.

Türk tiyatrosuna ve sinemasına değerli katkılarıyla milletimizin gönlünde taht kuran merhum Münir Özkul'a Allah'tan rahmet; sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

REKLAM

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: Adı Türk sinema ve tiyatro tarihiyle birlikte anılacak olan Yeşilçam'ın çınarı Münir Özkul'a Allah'tan rahmet diliyorum.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Türk sinemasının usta oyuncusu Münir Özkul'un ailesine sabır diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Münir Özkul, Türk sinemasının gülen yüzü ve duayeniydi. Derin üzüntü duyduk.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türk sineması çok büyük bir sanatçıyı, Mahmut Hocasını kaybetti.

HAYAT Münir Özkul'un kızı ilk açıklamasında o isme teşekkür etti

HAYAT Münir Özkul'un ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

HAYAT Münir Özkul'un 'defter altına süpürdükleri'

REKLAM