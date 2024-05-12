Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'Anneler Günü' mesajı: Filistinli anneleri selamlıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Annelik yeryüzünde bir insana nasip olabilecek en önemli ünvanlardan biri, belki de birincisi. O yüzden buyuruyor ya Peygamber Efendimiz. 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' Anneler, ayaklarının altında cennet olan varlıklar bizim için. Ne muhteşem bir tanımlamadır bu" ifadelerini kullandı.