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Cüneyt Arkın: Türk halkı önemli bir halk

Cüneyt Arkın, Semiha Yankı, Hayko ve Fatih Ürek'in rol aldığı "Şarkılar Seni Söyler" adlı müzikal, 20 Ekim'de sanatseverlerle buluşacağını müjdeleyen Yeşilçam'ın oyuncu Cüneyt Arkın Türk halkı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu belirterek, "O kadar çok insan geldi ki geçmiş olsun demeye. 'Hep dua ettik' dediler. Türk halkının hayır duası varsa insana pek bir şey olmuyor. Türk halkı çok önemli bir halk " dedi.

Haber Merkezi AA
Yeşilçam'ın oyuncu Cüneyt Arkın.
Yeşilçam'ın oyuncu Cüneyt Arkın.

Sanatçı Cüneyt Arkın, müzikalin basın toplantısında yaptığı açıklamada, hastalığının ardından yaşadığı sürece ilişkin bilgi verdi. Hastaneden taburcu olduktan sonra deniz kıyısındaki yazlığa gittiğini anlatan Arkın, şöyle konuştu:

"İnanın bana, o kadar çok insan geldi ki 'geçmiş olsun' demeye. Özellikle orta yaşlı hanımlar, 'Hep dua ettik' dediler. Türk insanının, Türk halkının hayır duası varsa, insana pek bir şey olmuyor. Ben doktorum. Yani rasyonel, akılcıyım ama inanç olaylarında ve duada o kadar rasyonel ve akılcı olamıyorum. İnanmak var."

Türk halkının önemini vurguladı

Arkın, sağlığının çok iyi olduğunu ve Türk izleyicisiyle yüz yüze geldiği anlarda mutluluk yaşadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

  • "İnanın bana, bin yabancı, bir Türk olsun, o Türk'ü anlayıp seçerim, 'Sen Türksün' derim. Çok güzel bakar, Türk insanı. Yüreğinin bütün güzelliğiyle bakar. Yüreğinden pınarlar akar, öyle bakar. Hele biraz dokunursan, öylesine mutlu olur ki. Öylesine vefalıdır, seni unutmaz. Beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum. O, daha çok Türk halkının vefa duygusundan geliyor. Türk halkı çok önemli bir halk."

Türk sanat ve Türk halk müziği ile pop ve batı müziklerinden örneklerin yorumlanacağı gösteride sahne alan Hayko ise taverna müziğinden eserleri seslendirecek.

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