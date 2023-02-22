CZN Burak depremzedeler için Messi ve Ronaldo imzalı formalarını sattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye kenetlendi. Devletin tüm imkanları afetten etkilenen 11 il için seferber edilirken, yurdun dört bir yanından gönüllü vatandaşlar da harekete geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen olayda, depremzedelerin yaralarının sarılması için hummalı çalışmalar başlatıldı.

Depremzedelerin yanında oldu

Bu zorlu süreçte büyük bir mücadele veren isimlerden biri de iş insanı Burak Özdemir oldu. Restoran zinciri bulunan Özdemir, CZN Burak ismiyle tanınıyor. Yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren genç iş adamı, sosyal sorumluluk projeleriyle de takdir topluyor.

Afet nedeniyle formalarını gözden çıkardı

Milyonlarca vatandaşın gönlünde taht kuran Özdemir, ilk andan itibaren deprem bölgesindeki çalışmalara katılıyor ve yardımlarda bulunuyor. Afet bölgesindeki son durumları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan CZN Burak, son olarak yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

İki forma 1 milyon 200 bin liraya satıldı

3 gün önce kendisine hediye edilen Lionel Messi ve Ronaldinho imzalı formaları depremzedeler için gözden çıkardığını belirten Özdemir, gelirini bağışlayacağını açıklamıştı. Yoğun ilgi gören paylaşımın ardından beklenen açıklama geldi. CZN Burak, 2 formanın 1 milyon 200 bin liraya satıldığını duyurdu. Elde edilen gelir, AFAD'a bağışlandı. Bu bağışların dekontu da paylaşıldı.















