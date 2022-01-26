Hayat CZN Burak İdlibde çocuklar için yemek yaptı
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CZN Burak İdlib'de çocuklar için yemek yaptı

CZN Burak olarak bilinen şef Burak Özdemir, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı ziyaret kapsamında savaş mağduru ailelere yardım malzemeleri dağıtıp çocuklarla yemek yaptı.

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Haber Merkezi AA
CZN Burak İdlibde çocuklar için yemek yaptı
Burak Özdemir, daha sonra çocuklarla ocağın başına geçerek yemek pişirdi.

CZN Burak olarak bilinen şef Burak Özdemir, Suriye'nin kuzeyinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı İdlib iline bağlı Batebo bölgesinde bulunan Kefer Maseh Kampı'ndaki çadır kenti ziyaret etti.

CZN Burak İdlib'de savaş mağduru çocuklar için yemek pişirdi
OYNAT 02:04
CZN Burak İdlib'de savaş mağduru çocuklar için yemek pişirdi
CZN Burak olarak bilinen fenomen şef Burak Özdemir, Suriye'nin İdlib kentindeki yetim ve savaş mağduru çocuklara oyuncak dağıttı ve onlar için yemek yaparak sevinçlerine ortak oldu. Türk Diyanet Vakfı ve İHH'nın da destek olduğu organizasyon renkli görüntülere sahne oldu.


Soğuk kış şartlarıyla birlikte çadır kentlerde zor günler yaşayan aileleri yalnız bırakmayan Özdemir'in ziyaretinde kamplarda yaşayan ailelere kömür, battaniye, soba, mont ve bot dağıtıldı.

AA

İHH İnsani Yardım Vakfı koordinesinde gerçekleşen ziyarette Özdemir, çocuklara oyuncak dağıttı, onlarla yakından ilgilendi.

AA

Özdemir, daha sonra çocuklarla ocağın başına geçerek yemek pişirdi.

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