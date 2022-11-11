Dağ keçileri Sincik Boğazı'na indi

Çatılarımızda, pencerelerimizde var. Nerede boş yer buluyorsa; sığınıyor, herhalde yavruluyor diye konuştu.Böceklerin evleri ve bahçeleri sardığını ifade eden Salih Külünk ise Mahsullerimiz, fasulye ve fındığımız zarar gördü. Sebze yetişmez oldu. Buna önlem alınması lazım dedi. Evinin çatısında yuvalayan böcekleri gösteren Miraç Bozkan, Her yeri rehin aldılar.