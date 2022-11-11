Hayat Dağ keçileri Sincik Boğazına indi
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Dağ keçileri Sincik Boğazı'na indi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde dağ keçileri sürü halinde ilçe girişindeki boğaz mevkiine indi. Dağ keçilerini kayda alan vatandaşlar, Sincik ilçe girişinde ilk kez bu kadar kalabalık bir dağ keçisi sürüsü gördüklerini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Dağ keçileri Sincik Boğazına indi
Dağ keçileri Sincik Boğazı'na indi

Sincik ilçe girişindeki Boğaz mevkiinde sürü halinde görülen dağ keçileri vatandaşlar tarafından cep telefonları kameralarıyla kayda alındı. Dağ keçileri, yakınlarında araçlarıyla durarak fotoğraflar çeken vatandaşları adeta umursamadı.

Dağ keçilerini kayda alan vatandaşlar, Sincik ilçe girişinde ilk kez bu kadar kalabalık bir dağ keçisi sürüsü gördüklerini söyledi.

Her yeri istila ettiler: Sürü halinde geziyorlar kimse yanlarına yaklaşamıyor
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UNESCOnun 2005 yılında Türkiyenin ilk biyosfer rezervi olarak ilan edip, koruma altına aldığı Gürcistan sınırındaki Camili Vadisi, tarım zararlısı kahverengi kokarca böceğinin (Halyomorpha halys) istilasına uğradı.
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Karçal Dağlarına gizlenen, ekolojik ve kültürel bir hazine olarak nitelendirilen ve yaşlı ormanları ile dikkati çeken vadideki Camili köyü ile Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde, havaların soğuması ile kahverengi kokarca böceği evlere girip, çoğalmaya başladı.
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Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitkilerin suyunu emip, kurumasına yol açan böceğe ilişkin çalışma başlattı.
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EN ÇOK TARIM ÜRÜNLERİNE ZARAR VERİYORLARArtvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, söz konusu böceğin 4 yıl önce Gürcistandan bölgeye geldiğini belirtti. Böceğin en fazla tarım ürünlerine zarar verdiğini söyleyen Prof. Dr. Göktürk, Fındık başta olmak üzere fasulye, kivi, elma, armut, ısırgan, böğürtlen gibi otsu bitkilerin suyunu emerek besleniyor. Artvinde 2 bin 727 tür bitki var; çoğu otsu bitkilerden oluşuyor.
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Doğu Karadeniz için kırmızı listede olması gereken konu esasında; fındık. Henüz tam zararlarını görmedik. Fakat bu durum popülasyonu sürekli artan böceğin ilerleyen yıllarda vereceği zararın büyümeyeceği anlamına gelmiyor.
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Böcekler hava soğuyup, evlere girince insanlarda psikolojik etki yapıyor. Kışın evlerde saklanıp, durgun halde geçiriyorlar. Bahar gelip, havalar ısınınca uçarak yayılıyorlar. Dışarıda varlıkları bilinse de insanlar evlere girdiğinde yoğunluğunu daha net anlıyor diye konuştu.
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Sonbaharın gelmesi ile son 1 ayda kahverengi kokarca böceğinin köylerde arttığını söyleyen Efeler köyü muhtarı Cavit Kahya, Balkonları, kapı-pencereleri açamıyoruz. Eve girip, elbiselerin içinde yaşıyorlar. Hava soğuk olduğu için kışı evde geçiriyorlar. Süpürüp temizliyor, imha ediyoruz. Kötü kokusu insanı tiksindiriyor. Burada arıcılık çok yapıldığı için ilaçlama da yapamıyoruz dedi.
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DURUMUMUZ HİÇ İYİ DEĞİLKahverengi kokarca böceğinin istila etiği Güreşen köyü sakinlerinden Muhammet Bozkan da Evlerde çok fazla var. Koku yapıyor, evlere giremiyoruz. Bahçelerimizi de sardı. Durumumuz hiç iyi değil. Önlem alınması lazım. Nereden geldi, nasıl oldu, bilmiyoruz.
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Çatılarımızda, pencerelerimizde var. Nerede boş yer buluyorsa; sığınıyor, herhalde yavruluyor diye konuştu.Böceklerin evleri ve bahçeleri sardığını ifade eden Salih Külünk ise Mahsullerimiz, fasulye ve fındığımız zarar gördü. Sebze yetişmez oldu. Buna önlem alınması lazım dedi. Evinin çatısında yuvalayan böcekleri gösteren Miraç Bozkan, Her yeri rehin aldılar.
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Yatağımızdan çıkıyorlar, geceleri yatamaz olduk. Evin her köşesine yuvalıyorlar. Çatıda, banyoda, lavaboda her yerdeler. Bu illet, her yere bela oldu. Kokusu midemizi bulandırıyor diye konuştu.
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Her yeri istila ettiler: Sürü halinde geziyorlar kimse yanlarına yaklaşamıyor
Artvin'in Borçka ilçesinde UNESCO'nun 'Türkiye'nin ilk biyosfer rezervi' olarak ilan edip, koruma altına aldığı Camili (Macahel) Vadisi, tarım zararlısı kahverengi kokarca böceğinin istilasına uğradı. Havaların soğuması ile evlere girip, üremeye başlayan böceğe ilişkin konuşan Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, "Henüz tam zararlarını görmedik. Fakat bu durum popülasyonu sürekli artan böceğin ilerleyen yıllarda vereceği zararın büyümeyeceği anlamına gelmiyor" dedi.

Bu görüntüler İstanbul'dan: Sürü halinde ortaya çıkıp gizlice avlandılar
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İstanbul’da belgeselleri aratmayan görüntüler yaşandı. Sürü halinde ortaya çıkıp böyle avlandılar.
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Türkiyenin farklı noktalarında belgeselleri aratmayan görüntüler vatandaşlar tarafından kayda alınıyor.
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Son olarak Silivride bir vatandaşın kaydettiği anlar şaşkına çevirdi.
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Nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlar sürü halinde ortaya çıkıp bakın nasıl avlandı….
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Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları böyle görüntülendi.
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O anlara kayda alan vatandaş 3 tane su samuru gözüküyor şu an balık yiyorlar. ifadelerini kullandı..
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Tuncelinin Ovacık ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru balık avlarken görüntülendi..
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Cep telefonu görüntüsünde koruma altında bulunan su samurunun çayın içerisinde bir süre balık avladıktan sonra gözden kaybolduğu görülüyor..
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Bu görüntüler İstanbuldan: Sürü halinde ortaya çıkıp gizlice avlandılar
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Bu görüntüler İstanbuldan: Sürü halinde ortaya çıkıp gizlice avlandılar
Bu görüntüler İstanbul'dan: Sürü halinde ortaya çıkıp gizlice avlandılar
Türkiye'nin tarihi ve coğrafi zenginliği söz konusu olunca her canlıya rastlamak mümkün. Son olarak bu görüntülere İstanbul'da kaydedilen bir manzara daha eklendi. Belgeselleri aratmayan görüntüler büyük şaşkınlık yaşattı.


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