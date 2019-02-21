Dağcı’nın mirası gençlere emanet

Türk edebiyatına kazandırdığı, “Yoldaşlar”, “Anneme Mektuplar”, “Onlar da İnsandı”, “Badem Dalına Asılı Bebekler”, “Yurdunu Kaybeden Adam” eserleriyle bilinen Kırımlı yazar hayatı boyunca Türkiye’yi hiç görmemesine karşın eserlerini Türkiye Türkçesi ile kaleme aldı. Türkiye’nin 12 şehrinden gelen ve programa dahil olan 110 öğrenciden 32 Anadolu Mektebi öğrencisi, 8 farklı merkezde Kırım’ın hafızası Cengiz Dağcı’yı Trabzon’daki öğrencilere ve edebiyatseverlere anlattı.
DAĞCI’NIN DAVASI BİZİM DAVAMIZ
- Karadeniz Teknik Üniversitesi AKM’de düzenlenen programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, “Tarih, edebiyat ve sosyoloji birbiriyle dosttur. Bu dostluğu bilmeliyiz ve coğrafyaya hakim olmalıyız. Gerçek değerleri bilmeden Cengiz Dağcı’nın emanetine sahip olamayız” ifadelerini kullandı. Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü ise “Öğrencilerimiz Cengiz Dağcı’yı, yaşadığı zorlukları, Kırımlıların yaşadıklarını konuşacaklar, onu anlamaya çalışacaklar. Bu alanda görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Genç, ise “Bu neslin tarih şuuru ile yetişmesi çok önemlidir. Çalışmaların Anadolu’nun her köşesine yayılmasını özellikle arz ediyoruz” diye konuştu.