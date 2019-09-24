Kuşburnu'nun faydaları neler? Kuşburnu marmelatı nasıl yapılır? Dağlardan gelen lezzet: Kuşburnu Güz mevsiminin en özel meyvelerinden biri olan kuşburnular Ardahan’da toplanıp kurutulmaya başlandı. C vitamini açısından en zengin besin kaynaklarından biri olan kuşburnu, yörede marmelat, reçel ve çay olarak yoğun bir şekilde tüketiliyor. Köylüler tarafından dağlardan toplanarak, güneş altında doğal bir şekilde kurutuluyor.

Haber Merkezi 24 Eylül 2019, 15:24 Son Güncelleme: 24 Eylül 2019, 15:36 IHA