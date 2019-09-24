Hayat Dağlardan gelen lezzet Kuşburnu
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Kuşburnu'nun faydaları neler? Kuşburnu marmelatı nasıl yapılır?

Dağlardan gelen lezzet: Kuşburnu

Güz mevsiminin en özel meyvelerinden biri olan kuşburnular Ardahan’da toplanıp kurutulmaya başlandı. C vitamini açısından en zengin besin kaynaklarından biri olan kuşburnu, yörede marmelat, reçel ve çay olarak yoğun bir şekilde tüketiliyor. Köylüler tarafından dağlardan toplanarak, güneş altında doğal bir şekilde kurutuluyor.

Haber Merkezi IHA
Yörede bulunan kadınlar Eylül ayının gelmesiyle kuşburnu bitkisini toplayıp işlemeye başladı.
Yörede bulunan kadınlar Eylül ayının gelmesiyle kuşburnu bitkisini toplayıp işlemeye başladı.

Doğal ortamda yetişen kuşburnular vatandaşların yoğun talebini görüyor. Çıldır’a bağlı Kenarbel köyünde toplanan kuşburnular kurutularak kışlık marmelat için hazırlanıyor.

Köylülerin yoğun mesai harcayarak topladığı kuşburnu, ayıklama işleminin ardından evlerin bahçelerinde yakılan odun ateşinin üzerinde bakır kazanlarda kaynatılan suya konuluyor.

Kuşburnu bitkisi özellikle hastalıklara karşı kullanılıyor.

Kuşburnu marmelatı nasıl yapılıyor?

  • Yaklaşık 2 saat kaynatılan kuşburnu kevgirden geçirme kıvamına geldikten sonra kendi suyuyla ezilerek çekirdeklerinden ayıklanıyor. Çekirdeklerinden ayıklanan kuşburnu yeniden aynı işlemle bu kez çok ince bir elekten geçirilerek içerisindeki kılçıklardan temizleniyor.
  • Daha sonra posası ayıklanan kuşburnu yeniden kazanda kaynatılıyor. Bu işlem yaklaşık 4 saat sürüyor. Reçel kıvamına gelen kuşburnu, kaynatma işleminin ardından sıcak halde kavanozlara konularak, dinlenmeye bırakılıyor. İsteğe göre içerisine şeker de ilave edilebiliyor.

Kuşburnu bol olunca fiyatı düştü
EKONOMİ
Kuşburnu bol olunca fiyatı düştü

Grip hastalığına karşı kullanılıyor

Kuşburnunun C vitamini deposu olduğunu dile getiren köylüler, "Yöremizde kuşburnular olmaya başladı. Eylül ayı ortası ile Ekim ayının sonuna kadar kuşburnuları topluyoruz. Daha sonra kurutulan kuşburnunun çayı olur, marmelatı ve reçeli yapılır. Bu bitki özellikle kışın kaynatılarak içildiğinde grip hastalığına çok iyi gelir. Zahmeti çok, biraz uğraşmak gerekiyor ama sonucu çok güzel oluyor" dediler.

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