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Hayat Dalgıçlar düden şelalesine daldı Tek canlı görüntüleyemedi
AKTÜEL

Dalgıçlar düden şelalesine daldı: Tek canlı görüntüleyemedi

Dalgıçlar düden şelalesine daldı: Tek canlı görüntüleyemedi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve ekibi geçtiğimiz aylarda kirliliğiyle gündeme gelen Düden Şelalesi’ne dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat su altında incelemelerde bulunan Gökoğlu, kirliliğin azalmasına rağmen hiçbir canlının yaşamadığına dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Dalgıçlar düden şelalesine daldı: Tek canlı görüntüleyemedi
Dalgıçlar Düden'de kirliliğin azalmasına rağmen hiçbir canlı görüntüleyemediklerini söyledi.

Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri Çevre Komitesi ile Akdeniz Üniversitesi Sualtı Topluluğu, Kırkgöz’ün ardından su altı incelemelerine Düden Şelalesi ile devam etti. Öncülüğünü Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu’nun yaptığı grup, Antalya’da, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzelliğiyle binlerce kişinin ziyaret ettiği Düden Şelalesi’nin döküldüğü yerin altına dalış yaptı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki, Kepez ilçesindeki şelale, geçtiğimiz 12 Ocak tarihinde kirlilik ve balık ölümleriyle gündeme gelmişti. Yaklaşık 1 saat su altında inceleme yapan ekip, gördükleri kirliliği de su altı kamerasıyla görüntüledi.

KAMERALARA CANLI YANSIMADI

Su altı görüntülerinde ise dipte aşırı derecede bir yosunlanma ve kaygan zemin gözlemlenirken, ne balık nede kurbağa gibi bir canlının kameraya yansımadığı görüldü. Görüntülere ayrıca cep telefonu, soda şişesi ve çok sayıda bozuk para yansıdı. Öte yandan yeşillikler içinden akan Düden Şelalesi’nin manzarası havadan drone ile de görüntülendi.

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DÜDEN'DE BALIKLAR ÖLMÜŞ

Dalışın ardından açıklama yapan Prof. Dr. Gökoğlu, “Biliyorsunuz Düden ağlıyor. Düden’in ağlamasını kontrole geldik bugün. Geçenlerde Düden’de bir köpüklenme oldu ve balıklar öldü. Bu kapsamda 1’nci şelalede bir dalış yaptık. Yaklaşık 25-30 metrelere kadar indik ve döküldüğü yerdeki koridora girdik. Eskiden bu koridora girdiğimizde balıklar bizim ışıklarımızın önünde hareket ederdi şu anda hiçbir canlı yok. Düden’de balıklar tamamen ölmüş. Görüş mesafesi 3 metreye kadar düşmüş. Yetkililer de müdahale etmiş. Kirlilikten bu yana Düden biraz kendine gelmeye başlamış bunu görmek güzel bir şey” dedi.

Su altında evsel kirlenmelerde gözlemlediklerini dile getiren Gökoğlu, "Aşağıda çok fazla yosunlanma var. Yosunlanma evsel kirliliğin göstergesidir. Yosun bunları gübre olarak kullanır. Kayganlaşma var bu da yosunların ölmesi sonucu oluşuyor. Umarım Düden eski haline döner, eskisi masmavi akar. Bu dalışımız hem yetkililerin dikkatini çekmek hem de vatandaşların çevreye duyarlılığını artırmak içindi. İnşallah bu kaçağın olduğu yer bulunur. Diğer tedbirlerde alınırsa Düden artık pırıl pırıl akmaya devam edecektir. Düden’de iyiye gidiş var, kendini toparlamaya başlamış” ifadelerine yer verdi.

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DÜDEN'E SAHİP ÇIKMAK ANTALYA'YA SAHİP ÇIKMAKTIR

Düden’in Antalya için en önemli tatlı su kaynaklarından biri olduğunun altını çizen Mehmet Gökoğlu, "Düden varoluşundan bu yana Antalya’ya yeşillik, bereket, temizlik vermiştir. Özellikle Kırkgözler’i ve Düden’i çok iyi korumamız gerekiyor. Ne olur Düden’e sahip çıkalım. Buraya sahip çıkmak Antalya’ya sahip çıkmaktır” diye konuştu.

Topluluk üyesi Ahmet Akdağ, “Aşağıda inanılmaz bir kirlilik var. Bir tane canlı ve balık göremedik. Kırkgözler’den batıp buraya gelen su bu arada bu kadar nasıl kirlenmiş akıl alır gibi değil. Yosunlar kayganlaşmış zeminde duramıyorsunuz. İnsanlar suya para atmışlar. Umarım sadece para atarlar, buraya çöp attığımız sürece insanın kendisine saygısı kalmaz” dedi.

Haramidere 'yine' mavi aktı ilçe sakinleri isyan etti: Artık çözüm bulunsun kokudan durulmuyor
FOTOĞRAF 12
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Akçaburgaz Mahallesi'nden başlayarak önce Haramidere daha sonra da Marmara Denizi'ne dökülen yağmur suyu kanallarına bırakılan renkli atıklar çevre sakinlerini korkutuyor.
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Daha önce aynı dereninin Haramidere kısmında ortaya çıkan renkli atıklar, bu sefer de Akçaburgaz Mahallesi'nde belirdi.
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Esenyurt'un içinden geçen kanalın farklı kısımlarına kırmızı ve mavi renkte su aktı.
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Kanalın Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan kısmı maviye büründü.
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Dereden yayılan koku da derenin çevresinde bulunan esnafı isyan ettirdi.
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Esenyurt'un tamamının kanaldan yayılan kötü kokuyu soluduğunu söyleyen bir iş yeri sahibi ise Bu dere devamlı rengarenk kokuyor.
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Yukarıda sanırım fabrikaların atıkları var. Çok kötü kokuyor.
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Biz bu kokuyu akşama kadar soluyoruz.
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Yetkililerden buraya bir çözüm bulmasını istiyoruz.
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Kanal buradan Haramidere'ye akıyor.
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Esenyurt'un içinden geçiyor. Esenyurt'un tamamı bu kokuyu soluyor.
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Muhtemelen yukarıdaki fabrikaların atık suları. Mavi, siyah akıyor ifadelerini kullandı.
Haramidere 'yine' mavi aktı ilçe sakinleri isyan etti: Artık çözüm bulunsun kokudan durulmuyor
İstanbul Esenyurt'tan tedirgin eden görüntüler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akan Haramidere kimyasal atıklar nedeniyle yine mavi aktı. İlçede 2 gün öncede mavi renkte su rögardan fışkırmış, caddenin büyük bölümü maviye boyanmıştı. Deredeki pislik ve koku nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar yetkililerden yardım isterken, renkten renge giren dere havadan görüntülendi.


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