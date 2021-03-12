Dalgıçlar temiz çevre için harekete geçiyor Denizlere atılan çöpler yok olmuyor. Özellikle plastik atıklar, denizdeki ekolojik yaşama ve insan sağlığına dolaylı yoldan ciddi zararlar veriyor. Gönüllü profesyonel dalgıçların, modern ekipmanlarla birlikte deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizleme çabaları ise sürüyor. Bu ekiplerden biri de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın su altı arama kurtarma ekipleri.

Haber Merkezi 12 Mart 2021, 17:22 Son Güncelleme: 12 Mart 2021, 17:27 Diğer