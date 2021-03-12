Dalgıçlar temiz çevre için harekete geçiyor

Bugüne kadar birçok afette aktif rol oynayan dalgıç ekipler, afet zamanı dışında da deniz temizliğine dikkat çekerek bir kez daha farkındalık oluşturacak. Bu kapsamda İHH Suda Arama Kurtarma ekipleri, çevre bilinci oluşturmak amacıyla İstanbul Boğazı’na dalış gerçekleştirecek.
- Beykoz Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde gerçekleştirilecek çalışmada, boğazlardaki ve denizlerdeki canlı çeşitliliğinin insan yaşamına olan faydaları gözler önüne serilecek. Program sonunda ise dalgıçların topladığı çöpler, sahilde sergilenecek.
Çevre temizliğine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek etkinliğe aktif katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.