Hayat Dalgıçlar temiz çevre için harekete geçiyor
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Dalgıçlar temiz çevre için harekete geçiyor

Denizlere atılan çöpler yok olmuyor. Özellikle plastik atıklar, denizdeki ekolojik yaşama ve insan sağlığına dolaylı yoldan ciddi zararlar veriyor. Gönüllü profesyonel dalgıçların, modern ekipmanlarla birlikte deniz yaşamını ve eko sistemini olumsuz etkileyen katı atıkları temizleme çabaları ise sürüyor. Bu ekiplerden biri de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın su altı arama kurtarma ekipleri.

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Program sonunda ise dalgıçların topladığı çöpler, sahilde sergilenecek.
Program sonunda ise dalgıçların topladığı çöpler, sahilde sergilenecek.

Bugüne kadar birçok afette aktif rol oynayan dalgıç ekipler, afet zamanı dışında da deniz temizliğine dikkat çekerek bir kez daha farkındalık oluşturacak. Bu kapsamda İHH Suda Arama Kurtarma ekipleri, çevre bilinci oluşturmak amacıyla İstanbul Boğazı’na dalış gerçekleştirecek.

  • Beykoz Kaymakamlığı ile koordinasyon halinde gerçekleştirilecek çalışmada, boğazlardaki ve denizlerdeki canlı çeşitliliğinin insan yaşamına olan faydaları gözler önüne serilecek. Program sonunda ise dalgıçların topladığı çöpler, sahilde sergilenecek.

Çevre temizliğine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek etkinliğe aktif katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

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