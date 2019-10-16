Dali'nin 20 bin dolar değerindeki tablosu 32 saniyede çalındı

San Fransisco’da Dennis Rae Fine Art Gallery vitrininde duran Dali’ye ait baskıresim bir dakikadan kısa sürede çalındı.

Hyperallergic’de yer alan habere göre Pazar galeriye gelen hırsızlardan biri, görevliyi oyalarken diğeri vitrindeki baskıresmi 32 saniyede çalıp kaçtı. Hırsızlar, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmelerine rağmen henüz yakalanamadılar.

Picasso’dan esinlenerek çalıştığı serilerden biri

Galerinin verdiği bilgiye göre 50×66 cm büyüklükteki “Yanan Zürafa” (1966-1967) 20 bin dolar değerinde ve Dali’nin Picasso’dan esinlenerek çalıştığı serilerden biri. Resmin e-bay gibi online bir siteden satılmasının mümkün olmayacağını belirten yetkililer, çalınan baskıresmin boyutunu ve hangi numaraya sahip olduğunu bildikleri için hırsızların yakayı ele verecekleri anı bekliyor.

HAYAT Dünyanın ilk romanı: Kayıp sayfalar Tokyo’da bir evden çıktı

HAYAT 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis oldu