Hayat Dalinin 20 bin dolar değerindeki tablosu 32 saniyede çalındı
KÜLTÜR SANAT

Dali'nin 20 bin dolar değerindeki tablosu 32 saniyede çalındı

Dünyaca ünlü sürrealist İspanyol ressam Salvador Dali'nin San Fransisco’da Dennis Rae Fine Art Gallery vitrininde duran baskıresim 32 saniye gibi kısa sürede çalındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salvador Dalí'nin Yanan Zürafa isimli tablosu.
Salvador Dalí'nin Yanan Zürafa isimli tablosu.

San Fransisco’da Dennis Rae Fine Art Gallery vitrininde duran Dali’ye ait baskıresim bir dakikadan kısa sürede çalındı.

Hyperallergic’de yer alan habere göre Pazar galeriye gelen hırsızlardan biri, görevliyi oyalarken diğeri vitrindeki baskıresmi 32 saniyede çalıp kaçtı. Hırsızlar, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmelerine rağmen henüz yakalanamadılar.

Picasso’dan esinlenerek çalıştığı serilerden biri

Galerinin verdiği bilgiye göre 50×66 cm büyüklükteki “Yanan Zürafa” (1966-1967) 20 bin dolar değerinde ve Dali’nin Picasso’dan esinlenerek çalıştığı serilerden biri. Resmin e-bay gibi online bir siteden satılmasının mümkün olmayacağını belirten yetkililer, çalınan baskıresmin boyutunu ve hangi numaraya sahip olduğunu bildikleri için hırsızların yakayı ele verecekleri anı bekliyor.

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