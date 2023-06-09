Darbe girişiminde devletin kurumlarını teröristlerden temizledi: 15 Temmuz kahramanı Eraslan Er 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti

FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişiminde sevk ve idaresindeki personelle birlikte çok sayıda terör örgütü mensubundan kurumları temizleyen Ankara Emniyet Özel Harekat Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı Eraslan Er, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçilmiş hükümeti devirmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri, 15 Temmuz'da kanlı darbe girişimine kalkışmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü de hain darbe girişimine karşı canlarını ortaya koydu. Babası Ali Er, Hakkari Özel Harekat Şube Müdürüyken PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er'in koordinesindeki özel harekat timleri Jandarma Genel Komutanlığı'ndan darbecileri temizledi.

15 Temmuz kahramanı Erarslan Er terfi aldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Özel Harekat Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür yardımcısı olan Erarslan Er, geçtiğimiz yıl 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. Er, geçtiğimiz günlerde rütbesini taktı. Ankara Valisi Vasip Şahin, terfi eden Eraslan'ın kabul ederek tebrik etti ve bundan sonraki görev yerlerinde başarılar diledi.

Ekibiyle birlikte kanlı eylemlerin önüne geçti

20 yıldır Özel Harekat birimlerinde Adıyaman ve Tunceli'nin ardından Ankara'da görev yapan Eraslar Er, Ankara'daki birçok önemli operasyonda görev aldı. Eraslan Er'in yönettiği Özel Harekat timleri, 2013 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve AK Parti Genel Merkezi'ne roketli saldırı yapan iki terör örgütü üyesinin 1'i ölü 1'i sağ ele geçirilmesi; 2015'de sol terör örgütlerinin Mamak ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 teröristin silahları ile birlikte ele geçirilmesi; Çankaya ilçesinde PKK terör örgütü üyesi 4 teröristin ele geçirilmesi; 2016'da Altındağ'da Polis ekiplerine silahlı saldırıda bulunan saldırganın sağ olarak yakalanması; Güven Park'ta otobüs durağında bombalı araç eylemi yapan PKK terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirilmesi; Haymana yolu üzerinde bir adreste eylem hazırlığı yapan PKK üyesi canlı bomba şüphelisi 2 teröristin ölü olarak etkisiz hale getirilmesi; Etimesgut ilçesinde DEAŞ terör örgütü mensubu canlı bomba şüphelisinin patlatmaya hazır 10 kilogram patlayıcı ile birlikte girilen silahlı çatışmada ele geçirilmesi; otomatik silahlarla eylem hazırlığında bulunan DEAŞ üyesi iki teröristin çatışmada ölü olarak ele geçirilmesi operasyonlarını yönetti.

Darbe girişiminde çok sayıda teröristi etkisiz hale getirdi

15 Temmuz'da FETÖ'nün eli silahlı üyelerine karşı koyan Eraslan Er, darbe girişiminde sevk ve idaresindeki personeli ile birlikte ilk saatlerden itibaren Genelkurmay Başkanlığında ve ardından Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe yerleşkesinde operasyon yapılarak çok sayıda terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde görev aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Külliyesine örgüt mensuplarının girmelerinin engellenmesi, infaz edilmek istenen TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın da yaralı olarak kurtarılıp hastaneye sevkini sağladı. Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast yapan FETÖ üyesi polisin de girilen çatışmada silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmesi operasyonunun başında yer aldı.

Firari FETÖ'cülerin hedefi oldu

Sosyal medyayı etkin kullanan firari FETÖ'cüler, açtıkları sosyal medya hesaplar üzerinden 15 Temmuz gecesi kendilerine kabus gibi çöken Ankara Özel Harekattan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er'i hedef göstermişti. Sosyal medya üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in sık sık Eraslan Er hakkında algı operasyonu yapmıştı.























