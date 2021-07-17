Darbe olursa yine sokaktayız

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Aradan geçen süreçte toplumun 15 Temmuz algısına ışık tutan çarpıcı araştırma ise Araştırma şirketi Areda Survey’den geldi. 14 Temmuz tarihinde 2 bin 201 kişinin katılımıyla gerçekleşen araştırma, Bilgisayar Destekli Web Anketi (CAWI) yöntemiyle gerçekleşti. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 64’ü darbe girişiminden sonra FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor. Araştırmaya göre tekrar bir darbe girişimi olsa ‘sokağa çıkarım’ diyen vatandaşların oranı yüzde 71,9.

TÜRKİYE’DE DARBE GERİDE KALDI

Çalışmada yer alan “Sizce Türkiye’de hala bir darbe tehlikesi var mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 51,5’i hayır dedi. Katılımcıların yüzde 28,7’si darbe tehlikesi olduğunu ifade ederken yüzde 19,8’lik kısım ise soruyu cevapsız bıraktı.

FETÖ’YLE MÜCADELE EDİYORUZ

Araştırmada vatandaşlara yöneltilen, “15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ ile mücadeleyi yeterli buluyor musunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 64 evet, yüzde 32,5 hayır dedi. Katılımcıların yüzde 3,5’i ilgili soruya cevap yok/fikrim cevabı verdi. Katılımcılara yöneltilen, “15 Temmuz gecesi sokağa çıktınız mı” sorusunu ise katılımcılar yüzde 50,7 çıktım yüzde 49,3 çıkmadım şeklinde yanıtladı. Araştırmada bulunan, “Tekrar bir darbe girişimi olsa sokağa çıkar mısınız” sorusuna ise katılımcıların yüzde 71,9 sokağa çıkarım dedi. Vatandaşların yüzde 28,1’i ise sokağa çıkmayı düşünmüyor.

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2 BİN 201 KİŞİ KATILDI