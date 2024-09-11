|
Hayat

Darth Vader’ın sesi James Earl Jones öldü

04:00 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:49 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
James Earl Jones
James Earl Jones

Star Wars’un efsanevi Darth Vader karakterine sesiyle hayat veren James Earl Jones, 93 yaşında vefat etti. 1977 yapımı Star Wars: Episode IV – A New Hope filmiyle dünya çapında tanınan Jones, ayrıca Aslan Kral’da Mufasa’yı seslendirdi. Kariyeri boyunca 80’den fazla filmde rol alan ve Broadway televizyon yapımlarında da yer alan Jones, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödülleri kazanarak EGOT statüsüne ulaştı. Jones, The Simpsons, Frasier ve Law & Order gibi televizyon dizilerinde de oynadı.


#Darth Vader
#ses
#James Earl Jones
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2024-2025 E Devlet GSB KYK kredi başvurusu ekranı...