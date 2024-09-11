Darth Vader’ın sesi James Earl Jones öldü

Star Wars’un efsanevi Darth Vader karakterine sesiyle hayat veren James Earl Jones, 93 yaşında vefat etti. 1977 yapımı Star Wars: Episode IV – A New Hope filmiyle dünya çapında tanınan Jones, ayrıca Aslan Kral’da Mufasa’yı seslendirdi. Kariyeri boyunca 80’den fazla filmde rol alan ve Broadway televizyon yapımlarında da yer alan Jones, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödülleri kazanarak EGOT statüsüne ulaştı. Jones, The Simpsons, Frasier ve Law & Order gibi televizyon dizilerinde de oynadı.
James Earl Jones
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#James Earl Jones
5 saat önce