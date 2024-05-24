Darüşşafaka Cemiyetinin strateji raporu sunuldu: Eğitim bizden yuva sizden

Türkiye’nin 161 yıllık tarihiyle sürdürülebilir kurumlarının en iyi örnekleri arasında yer alan Darüşşafaka Cemiyeti, 2020 yılından beri yayımladığı Entegre Rapor ile tüm çalışmalarını şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor.
Kurulduğu günden beri bağışçılarının destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Darüşşafaka Cemiyeti, 2023 yılında bireysel ve kurumsal bağışlarda artış sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Kurumsal derecelendirme notunu da her yıl yükseltmeye devam eden Darüşşafaka Cemiyeti, 2023 yılında 9.80’e çıkarttığı kurumsal derecelendirme notuyla sivil toplum kurumları arasında liderliğini sürdürdü. 2023 yılında yayımladığı Sürdürülebilirlik Etki Raporu ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' na (SKA) katkılarının ölçülmesi konusunda önemli adımlar atan Cemiyet, çevresel ve sosyal sorumluluk çerçevesinde sürdürülebilirlik ilkelerine sağladığı uyumu da kamuoyu ile paylaştı.
Entegre ve Sürdürülebilirlik Raporumuzu Aynı Anda Yayımladık
Darüşşafaka Cemiyetinin, 161 yıllık köklü geçmişine yaraşır bir şekilde, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonunu kararlılıkla sürdürdüğüne dikkat çeken Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Cemiyetin odağında sürdürülebilirliğin olduğuna dikkat çekti. Başkan Güleç, “İnsana yapılan yatırımı, sürdürülebilirliğin temel taşı olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımıza yapılan yatırım, toplumumuzu ortak bir amaç etrafında birleştiren bir kuvvet. Bu yıl, entegre raporumuzu ve sürdürülebilirlik etki raporumuzu aynı anda yayımlayarak, taahhütlerimizi ve uygulamalarımızı somut bir şekilde gösterdik. Bu raporlar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' na uygun olarak hazırlandı ve tüm izlerimizi ve verilerimizi gruplayarak, Darüşşafaka'nın sürdürülebilirliğe olan derin bağlılığını ortaya koydu. Aynı zamanda, kurum olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik ediyor, her bir paydaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygulamalar geliştirerek, onların 'en iyi' versiyonlarını gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.