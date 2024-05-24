Darüşşafaka Cemiyetinin strateji raporu sunuldu: Eğitim bizden yuva sizden

“Bu yılki en büyük projemiz, geleceği şekillendirmek adına yepyeni bir kampüs inşa etmek. Bu kampüs, çocuklarımıza modern eğitim olanaklarından, spor tesislerine, sosyal alanlardan bilimsel çalışmalara kadar her alanda katkı sağlayacak. Ekolojik ve çevre dostu bir yapıda, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak inşa edileceği bu yeni yuva, Darüşşafaka'nın sürdürülebilirlik hedefleriyle tam bir uyum içinde olacak. Bağışçılarımızın bu süreçteki destekleri, bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde can damarı olacak. Projemiz, Darüşşafaka'nın sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da öncüsü olmasını sağlayacak. Çağın ötesinde bir kuruluş olarak, sizleri de Darüşşafaka'nın bu yeni yuvasını birlikte inşa etmeye davet ediyorum. ‘Eğitim bizden, yuva sizden!’ olsun”